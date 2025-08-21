Fa impressione il meccanismo di rimozione e negazione della realtà compiuto da molte persone su quello che succede a Gaza. Le dimensioni della strage quotidiana di palestinesi, la devastazione materiale, l’assedio e la carestia usati come armi di guerra, tutto questo è andato talmente oltre ogni limite che l’unico modo per accettarlo, per chi insiste a difendere a tutti i costi le ragioni del governo israeliano, è sostenere che si tratta solo di falsità. E quindi: le vittime non sono poi così tante, le scuole e gli ospedali non sono stati distrutti, non è vero che i palestinesi sono ridotti alla fame, e se proprio lo sono è colpa di Hamas. Lo ripete da settimane lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: la carestia a Gaza è una fake news.