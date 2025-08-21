Fa impressione il meccanismo di rimozione e negazione della realtà compiuto da molte persone su quello che succede a Gaza. Le dimensioni della strage quotidiana di palestinesi, la devastazione materiale, l’assedio e la carestia usati come armi di guerra, tutto questo è andato talmente oltre ogni limite che l’unico modo per accettarlo, per chi insiste a difendere a tutti i costi le ragioni del governo israeliano, è sostenere che si tratta solo di falsità. E quindi: le vittime non sono poi così tante, le scuole e gli ospedali non sono stati distrutti, non è vero che i palestinesi sono ridotti alla fame, e se proprio lo sono è colpa di Hamas. Lo ripete da settimane lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: la carestia a Gaza è una fake news.
In base a questo ragionamento, mentono i giornalisti di tutti i giornali del mondo, dal New York Times a Le Monde, mentono gli operatori umanitari, i medici locali e quelli delle grandi ong, sono false le testimonianze dei palestinesi sopravvissuti, sono manipolate le fotografie e i video che da due anni documentano gli effetti dei bombardamenti israeliani e del blocco degli aiuti, mentre i rapporti degli esperti pubblicati dalle riviste mediche europee indipendenti sono contestabili, come se fossero opinioni e non invece basati su studi seri e approfonditi. D’altra parte anche a questo servono la decisione del governo israeliano di estrema destra di impedire l’accesso a Gaza ai giornali stranieri e la sistematica uccisione dei giornalisti palestinesi che resistono e si ostinano a lavorare sul campo: a eliminare ogni possibile fonte. ◆
