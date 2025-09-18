il marito sale sul pero

per mettere in ordine le tegole sul tetto

fa un passo falso inciampa

cade dall’albero

e finisce lì

non sappiamo quali fossero

le intenzioni del pero

né alcunché sulla colpa

o l’innocenza

in quali casi e fino a che punto

i mezzi della morte

meritino una riabilitazione

comunque sia

quest’albero continuerà

i parenti lodano pure

di certo inconsciamente

la vita ombroso-fresca

di questo trampolino verso la morte

il giorno della commemorazione del defunto

distribuiranno come si suole

le pere in sovrappiù

agrodolci

profumate

quando maggio ci comandò

non immaginavamo come.