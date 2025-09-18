il marito sale sul pero
per mettere in ordine le tegole sul tetto
fa un passo falso inciampa
cade dall’albero
e finisce lì
non sappiamo quali fossero
le intenzioni del pero
né alcunché sulla colpa
o l’innocenza
in quali casi e fino a che punto
i mezzi della morte
meritino una riabilitazione
comunque sia
quest’albero continuerà
i parenti lodano pure
di certo inconsciamente
la vita ombroso-fresca
di questo trampolino verso la morte
il giorno della commemorazione del defunto
distribuiranno come si suole
le pere in sovrappiù
agrodolci
profumate
quando maggio ci comandò
non immaginavamo come.
Kalojan Ignatovski è un poeta e traduttore bulgaro nato nel 1976, cofondatore della casa editrice di poesia DA. Questo testo è tratto dalla raccolta Brik lane: nedelja (Brick lane: domenica, Žanet 45 2012), finalista del premio nazionale di poesia Ivan Nikolov. Traduzione dal bulgaro di Alessandra Bertuccelli.
