La scrittrice nigeriana racconta la storia di una famiglia divisa tra Lagos, Londra e Atlanta, segnata da malattia, colpe ancestrali e segreti.
Romanzo polifonico sulle vicende di un gruppo di giovani queer di Lagos che, tra famiglie ostili e desiderio di fuga, trovano salvezza nella comunità che costruiscono insieme. Eloghosa Osunde è una scrittrice e artista nigeriana.
Scritto nel 1971 e inizialmente censurato, il romanzo della scrittrice tanzaniana è oggi un classico. Racconta la vicenda di Rosa, divisa tra studio, amore e ribellione, sullo sfondo di una società che cambia.
Una giovane nigeriana si trasferisce in Iowa per un master in letteratura, e si trova a dover affrontare difficoltà di adattamento. Esther Ifesinachi Okonkwo è una scrittrice e insegnante nigeriana, originaria di Lagos.
