Nel frattempo, il regime israeliano occupa le alture del Golan e il sud del Libano. Dal 27 novembre 2024 ha violato il cessate il fuoco in Libano 1.500 volte. In Siria, appena liberata da mezzo secolo di sanguinosa tirannia, l’esercito è stato distrutto da quello israeliano senza che nessuno dicesse una parola. L’aviazione israeliana ha attaccato la Siria quasi mille volte. Tel Aviv ha privato il nuovo regime siriano dei mezzi per affermare la propria autorità.

Israele ha preso in ostaggio la popolazione drusa siriana aggiungendo al caos il suo tentativo di sabotare le autorità. “Non ci sono ‘massacri di drusi’, ma scontri intercomunitari che il nuovo governo sta cercando di contenere”, ha scritto l’ex ambasciatore francese Gérard Araud. Così facendo, Israele sta attuando il suo piano di smembramento della regione. Non si tratta più di previsioni o ipotesi. Si tratta di osservazioni, constatazioni, fatti.

Ricordiamo che l’Unione europea (Ue) ha imposto sanzioni a una trentina di paesi, proprio per gravi violazioni dei diritti umani. Il quadro giuridico per misure che sanzionino la politica del terrore esercitata da Israele esiste. Deve solo essere applicato.

“L’obiettivo è chiaramente creare le condizioni per realizzare la più grande operazione di pulizia etnica dopo la fine della seconda guerra mondiale”, ha scritto Josep Borrell, ex alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri. Borrell invoca un ritorno urgente al diritto internazionale, il ricorso a leve d’azione contro Israele e il rifiuto di accettare il “fatto compiuto”. Ma se c’è una potenza imbattibile in termini di decisioni unilaterali imposte con la forza, è proprio Israele.