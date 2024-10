C’era una volta un gruppo di informatici che voleva cambiare il mondo attraverso l’intelligenza artificiale. Il loro capo, Sam Altman, diceva di essere già ricco, per questo fondava un ente non profit che puntava a sviluppare una nuova tecnologia, solo per il bene dell’umanità. Il giovane Sam si diceva pronto a farsi regolare dalla politica, per evitare l’estinzione della specie umana, e a studiare un reddito universale per chi avesse perso il lavoro per effetto dell’automazione portata dai nuovi algoritmi.