Un nuovo allarme dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) era solo questione di tempo. A preoccuparla ora è l’mpox, una malattia conosciuta anche come vaiolo delle scimmie, che l’ha obbligata a dichiarare un’emergenza di salute pubblica internazionale. I paesi più colpiti sono quelli del sud del mondo, in particolare in Africa.