“Foresta”, che a Venezia (e anche in Dalmazia!) significa “straniera”, è la parola chiave di questo piccolo libro scritto con tanto amore ma anche molta inquietudine. Non è un caso se trent’anni fa Marilia Mazzeo, nata a Ravenna, è andata a studiare a Venezia ed è rimasta a vivere là, tra i veneziani, sempre meno numerosi, e tanti foresti come lei. Venezia è probabilmente la città più bella del mondo o, comunque, di una magia unica. Ma è anche sempre più in pericolo per i cambiamenti climatici, come si è potuto vedere negli ultimi anni con tanti episodi di acqua alta che il Mose ci ha messo un bel po’ di tempo a fermare.