Storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari ha pubblicato diversi libri sulla bellezza magica di tante opere d’arte. Ci spiega adesso quanto sia importante l’educazione sentimentale per imparare ad amare quei capolavori. Il libro si apre con una domanda: cos’è il patrimonio culturale? Possesso? Conservazione? Identità? Stato? No. È qualcosa di totalmente diverso e molto più importante. È ciò che da senso alla nostra vita, l’espressione della fraternità dell’uomo con i suoi simili e con la natura. Ci salva anche dai nazionalismi, visto che le ricchezze delle scienze e delle arti sono tali perché appartengono a tutti. Lo scopo di questo libro piccolo ma molto denso è proprio fornire un’educazione sentimentale al patrimonio, con tante testimonianze. Italo Calvino chiama il patrimonio culturale “l’ambasciatore di un altro mondo all’interno del nostro tempo” che ci dà “una continuità”. Ma esiste “solo se c’è uno sguardo”, afferma Carlo Levi : “ Se amore guarda gli occhi vedono”. E devono vedere perché, spiega il professor Montanari, “il contatto con il patrimonio culturale può salvare la nostra umanità. Far crescere ciò che di umano rimane in noi”. ◆