Una foto del paese alle urne attraverso grafici e mappe

Dal 1948 a oggi, la loro percentuale è triplicata, passando dal 7,8 al 24,8 per cento. Stabile per tutti gli anni cinquanta e sessanta, ha cominciato a crescere dal 1976 e ha subìto un’impennata a partire dal 1992, dopo le inchieste della magistratura sulla corruzione nel mondo politico italiano. Oggi un terzo degli italiani non ha nessuna fiducia nei partiti politici e nel parlamento, dice l’Istat .

Astensionismo Un dato preliminare di cui tenere conto è questo: “Il 67 per cento degli italiani non ha alcuna idea di chi siano i candidati alla camera o al senato nel proprio collegio elettorale”, dice Pietro Vento , direttore dell’istituto di ricerca Demopolis. A molti di loro non interessa perché non andranno proprio a votare, concordano gli analisti dei flussi elettorali .

Geograficamente, l’astensione è più marcata nell’Italia del sud. “È a partire dal 1953, in particolare, che ha iniziato a crescere l’astensionismo meridionale, probabilmente anche per l’emergere di una progressiva delusione dell’elettorato, che aveva inizialmente riposto attese e speranze nello strumento della partecipazione politica come opportunità per migliorare una condizione socioeconomica precaria e di forte disagio”, scrive Linda Laura Sabbadini dell’Istat.

Oggi il divario nord-sud è ancora considerevole. Alle elezioni politiche del 2013 più del 30 per cento degli elettori residenti in Puglia, in Calabria, in Sicilia e in Sardegna ha deciso di non andare a votare. La percentuale scendeva sotto il 20 per cento in Lombardia, in Trentino-Alto Adige e in Emilia-Romagna.

Disoccupazione

Se alla cartina dell’Italia che non vota si sovrapponesse quella dell’Italia che deve fare i conti con i tassi più alti di disoccupazione, si noterebbero delle coincidenze. Eppure il lavoro è stato il grande assente dalla campagna elettorale.

Nel 2016 cinque regioni italiane hanno fatto registrare un tasso di disoccupazione alto più del doppio rispetto alla media dell’8,6 per cento nell’Unione europea. In Calabria era del 23,2 per cento, in Sicilia del 22,1, in Campania del 20,4, in Puglia del 19,4, in Sardegna del 17,3. In Italia era dell’11,8 per cento.