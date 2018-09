Dal Kosovo alla Bosnia si riparla di cambiare le frontiere dei Balcani

In realtà, quasi in sordina, sta già per realizzarsi una prima ridefinizione etnica dei confini. Il 12 settembre la municipalità di Gračanica, un’area a maggioranza serba in Kosovo, ha votato la cessione di una parte del suo territorio a una provincia confinante a maggioranza albanese. Un nuovo complesso residenziale abitato da albanesi ha cambiato la proporzione tra le due etnie nella città, e con questa mossa i serbi ora hanno trovato il modo di sbarazzarsi della popolazione albanese. Ma cambiare i confini tra i due stati non sarà altrettanto facile. Ed è anche una questione estremamente controversa. Secondo un editoriale del New York Times rappresenterebbe sia “una forma pacifica di pulizia etnica” sia “la cosa giusta da fare”.

Quando la Jugoslavia, l’Unione Sovietica e la Cecoslovacchia si sono disgregate, negli anni novanta, i nuovi stati sono nati all’interno di confini preesistenti. Ma se oggi il Kosovo e la Serbia ridisegnassero i loro confini su basi etniche sarebbe uno stravolgimento importante e potenzialmente destabilizzante per tutta la regione. Potrebbe significare, per esempio, che il leader serbo di Bosnia torni alla carica con la rivendicazione d’indipendenza sostenendo che i vecchi confini interni della Jugoslavia sono stati cancellati e che la stessa cosa potrebbe accadere adesso in Bosnia. Il rischio sarebbe quello di una nuova guerra.

“Ogni idiota con una mappa e un fucile in mano adesso è in fermento”, osserva un funzionario straniero che lavora a Pristina, capitale del Kosovo. Dieci anni dopo aver dichiarato l’indipendenza unilaterale dalla Serbia, il Kosovo non è ancora stato ammesso a far parte delle Nazioni Unite. Serbi e albanesi sono rimasti con il fiato sospeso durante le recenti trattative tra i governi dei rispettivi paesi per uno scambio di territori dove vivono decine di migliaia di persone. È un’idea che sta suscitando speranze e timori nei Balcani e provoca inquietudine nello stesso Kosovo.

Più del 90 per cento della popolazione del Kosovo è di etnia albanese, e all’incirca il 5 per cento è serba. Escluso dall’Onu, il Kosovo non è stato riconosciuto dalla Serbia e da molti altri paesi, tra cui anche la Spagna e la Russia. Il nocciolo dell’accordo prevede che il nord del Kosovo, a maggioranza serba (che già sfugge di fatto al controllo del governo di Pristina), sia restituito alla giurisdizione della Serbia. In cambio, Belgrado concederebbe al Kosovo la valle di Preševo, area a maggioranza albanese nel sud della Serbia, e soprattutto riconoscerebbe il Kosovo come stato. In ogni caso, qualunque accordo non potrà prescindere dalla volontà della Russia e della Cina di rinunciare al proprio veto alle Nazioni Unite e permettere così l’adesione del Kosovo.

Ad agosto, quando gli albanesi della diaspora sono tornati in Serbia per le vacanze, la valle di Preševo pulsava di euforia. I genitori apostrofavano i loro bambini in svizzero tedesco o in francese con accento belga. Gli albanesi della zona sono entusiasti all’idea di vivere in un unico stato con i loro compatrioti in Kosovo. I loro vicini serbi invece pensano che non accadrà mai. Dopo tutto, serbi e albanesi non hanno mai risolto pacificamente le loro dispute, dice Marko, 22 anni, gestore di un negozio di alimentari. “Perché dovrebbero cominciare a farlo adesso?”. A poca distanza alcune ruspe stanno completando i lavori dell’autostrada che attraversa la valle, parallela alla ferrovia. Queste tratte collegano la Serbia all’Europa centrale e alla Grecia. È difficile credere che Belgrado sia disposta a rinunciarci.