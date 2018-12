In Germania Kramp-Karrenbauer raccoglie il testimone di Merkel

Dopo 18 anni l’Unione cristiano-democratica (Cdu), al governo in Germania, ha una nuova leader. In un centro conferenze di Amburgo, il partito ha affidato ad Annegret Kramp-Karrenbauer l’incarico di raccogliere il testimone da Angela Merkel, che però resterà cancelliera della Germania, almeno per il momento. Dopo aver pronunciato un accorato discorso in cui ha promesso di riportare in auge il suo partito in difficoltà, Kramp-Karrenbauer ha superato il suo principale avversario Friedrich Merz con 517 voti dei delegati del partito contro i 482 ottenuti da Merz al secondo turno di votazioni.

Kramp-Karrenbauer assume la guida di un partito che sei settimane fa era in grande difficoltà. I pessimi risultati elettorali, il calo nei sondaggi e i problemi della coalizione con i socialdemocratici dell’Spd avevano intaccato il morale e alimentato le richieste di farsi da parte rivolte a Merkel.

Lo scorso 29 ottobre la decisione presa dalla cancelliera di dimettersi da leader del partito pur conservando la carica di capo del governo potrebbe essere stata sufficiente a placare la volontà di cambiamento. La campagna lunga un mese per la guida del partito, la prima vera sfida per la leadership della Cdu dal 1971, sembra aver rinvigorito i cristiano-democratici. Dopo più di due decenni di gestione Merkel, infatti, la Cdu aveva chiaramente bisogno di una sfida per il comando.

Senza passi falsi

Kramp-Karrenbauer, fedele alleata di Merkel, sarà probabilmente la candidata della Cdu alle prossime elezioni, anche se la nomina potrebbe dipendere dalla sua capacità di rafforzare la posizione del partito in una serie di elezioni statali che si terranno l’anno prossimo.

Pur non essendo una politica aggressiva e particolarmente carismatica, Kramp-Karrenbauer ha dimostrato di saper conquistare voti restando alla guida del Saarland, piccolo stato al confine con la Francia, dal 2011 al 2018. La sua campagna per la leadership è stata priva di passi falsi, diversamente da quella del rivale Merz.