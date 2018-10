L’Europa sconterà la crisi politica tedesca

L’Europa non ha affatto bisogno di una Germania senza una leadership chiara. La fine del complesso negoziato sulla Brexit, il braccio di ferro con l’Italia sulla manovra economica e le tensioni con la Polonia e l’Ungheria in merito alle politiche “illiberali” dei due paesi sono ambiti in cui la Germania ricopre un ruolo chiave.

Angela Merkel ha imparato la lezione delle ultime due elezioni regionali in Germania, in Baviera e nel land di Hesse (Assia), con risultati disastrosi per i partiti della coalizione al potere a Berlino.

Dopo tredici anni alla guida del governo tedesco e diciotto anni a capo del suo Partito cristiano democratico (Cdu), Angela Merkel ha fatto capire il 29 ottobre che si prepara a farsi da parte, in due tappe: la cancelliera non si ricandiderà alla presidenza della Cdu a dicembre, pur garantendo che resterà alla guida del governo fino alla fine della legislatura, nel 2021.

È una pessima notizia per il presidente francese Emmanuel Macron e per il suo progetto di rilancio dell’Europa, vittima collaterale della crisi politica tedesca.

L’appetito per le grandi ambizioni europee non è più di moda in Germania

Più di ogni altra cosa, sono le proposte di Emmanuel Macron sul rilancio dell’Europa a diventare sempre più lontane. Diciotto mesi fa, l’elezione di un presidente marcatamente europeista in Francia sembrava annunciare un allineamento eccezionale dei pianeti. Pochi mesi dopo, le elezioni tedesche sembravano dover confermare il potere di Angela Merkel, che appariva conquistata dall’audacia del nuovo inquilino dell’Eliseo, il quarto da quando è cancelliera.

Ma le cose non sono andate come previsto. Il risultato delle elezioni federali ha indebolito Merkel, con l’ingresso in parlamento del partito xenofobo Alternative für Deutschland (Afd) e una coalizione che ha avuto bisogno di sei mesi per nascere. Nel frattempo, l’ambiente europeo è cambiato con l’avanzata dei populisti, soprattutto in Italia dove sono riusciti a entrare nel governo.

Da sempre, in Europa, l’intesa franco-tedesca è indispensabile, anche se da sola non basta per portare avanti le riforme.

Ora l’appetito per le grandi ambizioni europee non è più di moda in Germania, che rischia di restare invischiata dalla politica di successione e dunque in una rivisitazione delle sue scelte politiche.