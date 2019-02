In Nigeria i giovani sono esclusi dalla politica

“‘La politica è sporca: questo è quello che pensano i giovani. Hanno l’impressione che il loro voto non conti nulla”, spiega la cantante Celeste Ojatula , 24 anni, coinvolta nel programma Voice2rep lanciato dalla società civile per incitare i giovani nigeriani ad andare a votare. Insieme a una decina di altri artisti, Ojatula ha partecipato a tre grandi concerti rap e afrobeat, che erano gratuiti aper chi presentava la tessera elettorale.

Quest’anno i nigeriani di età compresa tra 18 e 35 anni rappresentano il principale blocco dell’elettorato, il 51 per cento (43 milioni di persone), e sono corteggiati dai candidati attraverso i social network e le emittenti televisive. Tuttavia molti giovani, come Femi Edu, non credono più alle promesse di risanare la Nigeria, gigante dai piedi d’argilla soffocato dalla corruzione e che, nonostante le enormi ricchezze dovute al petrolio, non riesce a garantire il minimo indispensabile per sopravvivere ai suoi 190 milioni di abitanti.

Edu non andrà a votare. “Vogliamo solo un posto di lavoro, ma non sono capaci di darci nemmeno questo!”, dichiara Edu, disoccupato, 19 anni, che come milioni di concittadini sopravvive grazie all’economia informale.

Il capo di stato uscente Muhammadu Buhari, 76 anni, aveva occupato negli anni ottanta la poltrona presidenziale grazie a un colpo di stato, per poi essere eletto nel 2015. Il suo principale avversario sarà Atiku Abubakar, 72 anni, ex vicepresidente tra il 1999 e il 2007. “Sono sempre le stesse bugie, la stessa corruzione. Per noi non cambia niente”, ammette con rabbia un venditore ambulante, Femi Edu, parlando dei politici che si spartiscono il potere dall’avvento della democrazia, vent’anni fa.

“La maggior parte dei giovani vuole solo partire, studiare in Canada e avere una vita migliore”, aggiunge con tono pessimista un’altra cantante, Chioma Ogbonna, 30 anni. “È per questo che i giovani si iscrivono alle liste elettorali”, spiega. “La tessera non serve solo per votare, ma soprattutto a ottenere un visto o aprire un conto in banca!”.

Secondo l’editorialista politica Tabia Princewill i giovani istruiti delle città condividono questa disillusione. “Quelli che votano sono i più poveri, quelli che stanno alla base della scala sociale, perché hanno la pancia vuota e basta dargli un sacco di riso per ottenere il loro voto”, spiega Princewill. “Serviranno un altro paio di generazioni prima che le cose cambino davvero”.

Una missione quasi impossibile

Dopo anni di pressione costante da parte della società civile, un passo importante è stato fatto nel maggio del 2018 con l’edizione della legge Not too young to run (non troppo giovane per candidarsi) che ha ridotto il limite di età per i candidati alle presidenziali da 40 a 35 anni e quello per gli aspiranti governatori da 35 a 30 anni.

A quel punto Chike Ukaegbu, 35 anni, ha potuto lanciarsi nella corsa per la carica suprema. “Non ci avevo mai pensato prima”, ammette il giovane imprenditore originario del sudest del paese che vive tra la Nigeria e New York. “Non abbiamo più scuse, non possiamo più dire che ci mettono da parte”, afferma il più giovane dei 73 candidati ufficiali. “Siamo la maggioranza, tocca a noi cambiare la storia del nostro paese”.