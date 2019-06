Perché l’arte femminile è venduta sotto costo?

Una rosa non è sempre una rosa: dipende da chi la dipinge. In un lavoro di recente pubblicazione, quattro studiosi dimostrano come le opere create da artiste siano vendute nelle aste a un prezzo inferiore rispetto alle opere di artisti, e sostengono che questo non sia dovuto né al talento né alle scelte tematiche. Semplicemente succede perché sono opere di donne.

Come campione gli autori si sono serviti di 1,9 milioni di transazioni effettuate nel corso di aste che si sono tenute in 49 paesi diversi tra il 1970 e il 2016. Dai dati è risultato che le opere d’arte create da donne sono valutate il 42 per cento in meno rispetto a quelle create da uomini. Va comunque detto che a dettare i prezzi in sede di asta è anche la fama di alcuni autori la cui produzione artistica viene tenuta in grande considerazione. Se si escludono le opere vendute a più di un milione di dollari a esemplare, la differenza diventa del 19 per cento.

Una spiegazione a questo fenomeno potrebbe essere che le donne scelgono soggetti particolari. Questo, in parte, è vero: per esempio a dipingere rose sono molto più spesso le donne (tra cui Helen Allingham, britannica, pittrice di acquerelli), mentre sono meno numerose le autrici di paesaggi. Eppure salta fuori che i soggetti più fortemente associati ad artiste di sesso femminile vengono comunque venduti a un prezzo altissimo, non sono scontati. In effetti i ricercatori non sono riusciti a spiegare il prezzo minore dell’arte femminile nemmeno con fattori come la grandezza, lo stile usato o il materiale di realizzazione del dipinto, né con l’età delle autrici.