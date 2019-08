Come funziona la giustizia nell’Egitto di Al Sisi

Secondo la Rete araba per l’informazione sui diritti umani, un’organizzazione indipendente che documenta le violazioni dei diritti umani in Medio Oriente e Nordafrica, i tribunali egiziani hanno condannato a morte circa tremila persone da quando Abdel Fatah al Sisi è diventato presidente dell’Egitto, nel 2014. Nei sei anni precedenti, secondo Amnesty international, le condanne a morte erano state meno di 800.

“Non ho le mani sporche del sangue di suo figlio, e lo sanno tutti”, ha scritto Ibrahim. “Per favore pregate per me. Vi perdono”. La madre di Ibrahim racconta che il ragazzo è stato portato al patibolo subito dopo aver riposto la penna. È stato impiccato nel gennaio del 2018, a pochi mesi dall’arresto del suo avvocato.

Ibrahim aveva vent’anni. In seguito è stato processato con l’accusa di aver ucciso tre studenti dell’accademia militare con una bomba piazzata sul ciglio di una strada. Ha giurato di essere innocente. La famiglia racconta che l’avvocato di Ibrahim aveva le prove della sua innocenza, sotto forma di confessione da parte dei veri responsabili. Ma anche l’avvocato è stato arrestato e le prove sono state ignorate. Reuters non ha potuto esaminare la confessione.

Il governo egiziano non ha risposto a una serie di domande inoltrate da Reuters per questo articolo.

Il ricorso alle esecuzioni fa parte di una più ampia manovra contro gli islamisti da parte del governo di Al Sisi, un ex generale. Al Sisi è diventato presidente nel 2014, un anno dopo l’intervento dei militari per deporre il primo presidente democraticamente eletto nella storia dell’Egitto, Mohammed Morsi, leader dei Fratelli musulmani, un’organizzazione politica che da allora è stata messa fuorilegge e i cui esponenti sono stati costretti alla clandestinità.

Molto spesso le condanne vengono annullate in appello. Le statistiche sul numero di esecuzioni sono difficili da reperire, anche perché l’Egitto non pubblica dati ufficiali in merito. I mezzi d’informazione locali forniscono le notizie più dettagliate. Reuters ha esaminato i resoconti pubblicati nell’arco di dieci anni e intervistato gli esperti internazionali di diritti umani. Amnesty international ha condiviso i propri dati. Da questa attività è emerso che dal 2014 al maggio del 2019 sono state eseguite almeno 179 condanne a morte, dieci in più rispetto ai sei anni precedenti.

L’Egitto ha ribadito più volte la sua determinazione di combattere il terrorismo. A febbraio Al Sisi ha dichiarato ai leader europei che il Medio Oriente e l’Europa avevano “due culture diverse”. In Medio Oriente, secondo Al Sisi, quando i terroristi uccidono, le famiglie delle vittime pretendono il sangue “e questo diritto dev’essere garantito dalla legge”. “La priorità in Europa è ottenere e mantenere il benessere della popolazione. La nostra priorità, invece, è salvaguardare i nostri paesi ed evitarne il collasso”.

Reuters ha parlato con le famiglie di sette ragazzi condannati a morte. I genitori di Ibrahim insistono sul fatto che il ragazzo non faceva parte dei Fratelli musulmani, diversamente dal padre. Tutte le famiglie hanno dichiarato che gli accusati sono stati torturati e non hanno potuto contattare un avvocato. Per settimane, se non addirittura mesi, i parenti non hanno saputo dove fossero detenuti gli arrestati. Le organizzazioni per la difesa dei diritti umani sostengono che molte condanne a morte siano state eseguite dopo processi irregolari. Le autorità egiziane non hanno risposto alle richieste di commento.

Alcune esecuzioni hanno avuto luogo subito dopo un attacco da parte dei militanti islamisti. La tempistica delle esecuzioni “evidenzia una tendenza preoccupante da parte del governo, per cui le esecuzioni appaiono strumenti di vendetta dopo attacchi terroristi e non il prodotto di un sistema giudiziario equo”, spiega Timothy Kaldas, professore dell’Istituto Tahrir di politica mediorientale. Mohamed Zaree, attivista per i diritti umani e direttore dell’Istituto del Cairo per gli studi sui diritti umani, un’organizzazione non governativa che produce analisi e ricerche, è convinto che le autorità “sentano la necessità di offrire qualcosa all’opinione pubblica. Vogliono mostrare cadaveri. Non ha importanza se i condannati siano colpevoli o meno”.