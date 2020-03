Record globale

Secondo i dati della protezione civile, i morti per coronavirus in Italia sono arrivati a quota 3.405. Il numero di vittime cinesi è al momento pari a 3.245. In Italia i guariti sono 4.440, con un incremento di 415 unità rispetto al giorno precedente. I contagiati invece, sono 41.035 (la Repubblica).

Tutti i dati e le mappe (Il Sole 24 Ore)

Fate di più In Lombardia, i morti per Covid-19 hanno toccato quota 2.168. A Milano, il numero di contagiati è cresciuto di 635 unità in un solo giorno (Corriere della Sera). Il governatore Attilio Fontana ha chiesto al premier Giuseppe Conte l’impiego dell’esercito e nuove misure restrittive, come la chiusura degli uffici pubblici, il divieto di andare a correre all’aperto e ulteriori limitazioni delle attività commerciali (Adnkronos). In vista Il governo non ha ancora sciolto la riserva ma l’inasprimento delle misure è ipotesi che appare imminente (La Stampa). Intanto la presidenza del consiglio ha creato una task force di 300 medici da inviare nelle zone più colpite dalla pandemia (Agi). “Si andrà verso la proroga della chiusura delle scuole”, ha dichiarato la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina (Sky Tg24). Fate presto In un’intervista al Financial Times, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha chiesto all’Unione europea di utilizzare il Mes, meccanismo europeo di stabilità, per estendere le linee di credito a tutti gli stati membri.

Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri spiega intanto che con l’intervento da 750 miliardi della Bce è stata evitata la crisi dell’euro ma aggiunge che servono nuove misure, anche nel mese di aprile, per le imprese.

Su Repubblica la presidente della Bce Christine Lagarde ribadisce: “Sosterremo tutti i cittadini finché dura l’emergenza“.

Intervistato da La Stampa, papa Francesco invita a non avere paura ed essere pronti a ricostruire come dopo un conflitto.

La domanda di gas, petrolio ed energia elettrica è in calo di 10 punti percentuali: come nel dopoguerra, scrive il Sole 24 Ore.

Il caso Gli Stati Uniti hanno acquistato mezzo milione di tamponi prodotti da un’azienda bresciana. Quei test diagnostici potevano essere utilizzati in tutto il nord Italia, scrive la Repubblica.

Bollettino mondiale

Futuro prossimo “Se lasciamo che il virus si diffonda nel mondo, ci saranno milioni di morti”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu António Guterres. Mentre “la possibilità di una recessione globale potrebbe essere una certezza”, ha continuato (Reuters). Focolaio continentale Secondo un conteggio di France Presse, in Europa i contagi hanno superato la quota di centomila casi. In Spagna, i positivi sono 17.147. In Francia più di diecimila (Bbc). “Il Regno Unito è a 12 settimane dall’inversione di tendenza”, ha dichiarato Boris Johnson (The Guardian). A causa della pandemia, il festival di Cannes è stato rinviato all’estate (Nyt). Focolaio a stelle e strisce Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la Cina di non aver condiviso per tempo le informazioni sull’epidemia (Cnbc). Intanto, il numero di contagiati ha superato le diecimila unità e il dipartimento di stato ha avvertito i cittadini statunitensi di non viaggiare all’estero e di non rientrare se si trovano oltre confine (The Washington Post). Sguardo a oriente Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, in Cina non si sono registrate nuove infezioni (Cnn). La Corea del Sud, la stessa Cina e Singapore devono ora fronteggiare la seconda ondata di contagi, alimentati da soggetti provenienti dall’estero (Bbc).

Al lavoro

In aiuto Fca e Ferrari sono pronte a collaborare con il produttore italiano Siare per la realizzazione di ventilatori necessari agli ospedali coinvolti nell’emergenza sanitaria (Reuters). Non ci stiamo In Italia, Francia e Stati Uniti i dipendenti nei magazzini di Amazon hanno protestato contro la decisione dell’azienda di non modificare i turni per la pandemia (Ft).

Contro l’infezione

Si taglia Per fronteggiare gli effetti economici dell’epidemia, la banca d’Inghilterra ha deciso di tagliare i tassi di interesse allo 0,1 per cento e ha annunciato un piano di creazione di denaro da 200 miliardi di sterline (The Guardian). Una buona giornata Grazie agli interventi delle banche centrali, i mercati acquistano fiducia e le borse europee terminano la seduta in rialzo. Milano ha chiuso a +2,29 per cento e lo spread è sceso a 199 punti percentuali (Il Sole 24 Ore). The end Secondo gli analisti, la crisi dell’epidemia di coronavirus ha decretato la fine della più lunga espansione economica mai registrata negli Stati Uniti (Reuters).

Dateci una mano L’Unione europea ha chiesto ai servizi streaming di limitare la qualità delle trasmissioni per garantire la stabilità della rete internet. Netflix ha annunciato di aver abbassato la definizione dei video per 30 giorni (Ft).

Sport

Ce ne andiamo I giocatori della Juventus Gonzàlo Higuain, Sami Khedira e Miralem Pjanic hanno lasciato il paese. La squadra bianconera è in quarantena dopo che due calciatori sono risultati positivi al coronavirus (Gazzetta).