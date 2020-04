L’ambasciata della Cina in Danimarca ha immediatamente preteso le scuse ufficiali dal giornale, aggiungendo che la vignetta mancava di “solidarietà o empatia”. Lo Jyllands-Posten si è rifiutato di farlo, sostenendo che la vignetta non era irrispettosa verso i cinesi.

I politici danesi hanno difeso la libertà d’espressione del quotidiano. Altri quotidiani occidentali che erano stati rimproverati dalle autorità cinesi per il modo in cui stavano coprendo l’epidemia si sono difesi precisando che le loro critiche erano rivolte allo stato cinese, colpevole di aver inizialmente messo a tacere le notizie sulla malattia, non ai suoi cittadini (lo Jyllands-Posten ha una lunga storia di vignette che fanno discutere: nel 2005 si è attirato molte critiche per aver raffigurato il profeta Maometto come un terrorista e altri giornali che avevano ristampato le vignette, tra cui il francese Charlie Hebdo, sono stati bersaglio di attacchi).

Nel parlare del covid-19 i vignettisti si trovano davanti a una sfida particolare: come rendere qualcosa di impercettibile come un virus in un’unica immagine, dove non c’è quasi spazio per le sfumature o il contesto? Prima che la malattia si diffondesse fuori dalla Cina molti ricorrevano a immagini che si riferivano al luogo d’origine, reale o percepito. La copertina dell’Economist del 1 febbraio raffigurava il pianeta con indosso una mascherina dai colori della bandiera cinese. Alcuni disegnatori hanno usato i tratti asiatici come una sorta di scorciatoia visuale. Un vignettista del Sydney Morning Herald ha disegnato una persona arrabbiata con indosso una tuta protettiva che incombeva su un malato dalle sembianze asiatiche.

Immagini senza sfumature

In passato immagini del genere hanno avuto conseguenze devastanti. Nel 1894 la Cina meridionale fu colpita da un’epidemia di peste bubbonica. Sei anni dopo la malattia aveva raggiunto tutti i continenti attraverso le vie commerciali. Nel 1900 vari quotidiani in California pubblicarono vignette con cinesi americani che vivevano in luoghi sporchi e sovraffollati, o mangiavano topi. Questo ha perpetuato l’idea che fossero una minaccia per la salute pubblica, anche se non avevano contatti con la Cina. Quest’idea ha finito per influenzare i provvedimenti presi successivamente dallo stato, compreso l’isolamento delle Chinatown nelle città statunitensi (a Honolulu le autorità cominciarono a bruciare i rifiuti all’interno della zona della quarantena, causando un incendio che distrusse quattromila abitazioni).

Durante l’epidemia di Sars del 2003 alcuni quotidiani statunitensi pubblicarono vignette che stigmatizzavano i cinesi. Sulla Tribune Review di Pittsburgh, per esempio, uscì l’immagine satirica di un contenitore d’asporto di un ristorante cinese con scritto “Sars” e la didascalia “Pessimo cibo cinese”. I sentimenti antiasiatici erano molti diffusi, e le persone e le aziende d’origine asiatica erano discriminate. Analogamente molte persone d’origine asiatica hanno riferito episodi di razzismo all’inizio dell’epidemia di covid-19: secondo la Asian Americans advancing justice, un gruppo di attivisti di Washington, a febbraio questo tipo di violenze è aumentato vertiginosamente.