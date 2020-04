Tutto è cominciato cinque anni fa a Java, nella stanza di un dormitorio in una città di provincia. L’attivista conservatore La Ode Munafar era preoccupato per i suoi coetanei e per le loro anime. Molti ragazzi indonesiani non hanno alcun problema a uscire per un appuntamento o a fare sesso occasionale; forse due quinti degli adolescenti non sposati hanno già fatto sesso. Così La Ode ha deciso di entrare in azione. Ha fondato un’organizzazione chiamata Indonesia tanpa pacaran (Itp), Indonesia senza appuntamenti. Ha poi lanciato una campagna sui social network e invitato i musulmani single a entrare in una chat di WhatsApp divisa per sessi per aiutarsi a vicenda a trovare moglie o marito.

Da allora Natta e sua moglie Wardah Maulina sono diventati delle vere celebrità su Instagram. Sono la coppia simbolo del movimento sociale che sta avendo sempre più successo in Indonesia, paese dove risiede la maggior parte dei musulmani del mondo. I leader di questo movimento incoraggiano i musulmani single a rinunciare agli appuntamenti così da non soccombere alla tentazione di fare sesso prematrimoniale, proibito dalle leggi islamiche. Meglio sposarsi giovani, alla svelta e magari lasciare che a trovare il giusto partner sia un genitore, un esponente del clero oppure l’internet islamico. L’islam in Indonesia è sempre stato caratterizzato da una certa moderazione. Eppure la convinzione con cui gli adolescenti e millennial musulmani hanno abbracciato la causa della castità prematrimoniale dimostra come vi sia una corrente purista della fede che ha guadagnato molto terreno.

È stato amore al primo like. Quando Natta Reza, un affascinante musicista di strada indonesiano, ha scoperto l’account Instagram della giovane donna, ha immediatamente capito di aver trovato quella giusta. Ha messo un like a uno dei suoi post e così hanno cominciato a chattare. Di lì a poche ore, lui le ha fatto la proposta via Instagram e poco dopo, nel febbraio 2017, erano marito e moglie.

L’iniziativa di La Ode Munafar ha ottenuto un grande successo. Nel 2018 la Itp aveva già come minimo 600mila iscritti paganti, stando alla rivista Magdalene. I video su YouTube di ragazze che chiamano i loro fidanzati per dirgli che li stanno lasciando hanno raccolto migliaia di visualizzazioni, mentre i profili Instagram di Natta e Wardah, entrambi ambasciatori della Itp, hanno più di un milione di follower ciascuno. Il messaggio di La Ode colpisce nel segno.

Mia, una giovane di 20 anni iscritta alla Itp, ritiene che rinunciare a frequentarsi prima del matrimonio e scegliere di sposarsi presto sia una “scelta estremamente nobile”. Il numero di ragazze che si sposano giovanissime è sorprendentemente alto. Stando a dati del 2018, l’11 per cento delle donne che in quell’anno avevano tra i 20 e i 24 anni si erano sposate prima dei 18.

Meglio di un sermone sulla castità

“Di certo Ode non è il primo musulmano a scagliarsi contro le relazioni prematrimoniali”, dichiara Dina Afrianty di La Trobe university in Australia. La novità che contraddistingue la Itp è il suo uso dei social network. I post su Instagram di Natta e Wardah forniscono un’immagine molto “rose e fiori” della vita di una giovane coppia di sposi e sono stati degli ottimi testimonial per la causa della castità e del matrimonio precoce, e hanno ottenuto molto più di qualsiasi sermone. L’abilità di La Ode Munafar e degli altri conservatori esperti di tecnologia nel vendere l’islam ai giovani musulmani si riflette nella grande diffusione della Itp e della hijrah (o pentimento, per comportamenti non islamici), il più ampio movimento di cui fa parte. Un sondaggio condotto dall’agenzia Alvara nel 2019 mostra che gli indonesiani di età compresa tra i 14 e i 29 anni tendono ad avere posizioni conservatrici molto più estreme rispetto a chi è più anziano. La popolarità della hijrah dà la misura di quanto sia cambiato l’islam in Indonesia nell’arco degli ultimi vent’anni.

La fede in Indonesia è sempre stata caratterizzata da sincretismo e assenza di dogmatismo, ma dopo la caduta del regime di Suharto nel 1998 le voci conservatrici che prima erano tenute in silenzio hanno cominciato a diffondersi. Il salafismo è diventato sempre più popolare e centrale; i predicatori istruiti nei paesi arabi hanno cominciato a ricostruire l’islam indonesiano secondo il modello del più austero islam arabo. L’islam è emerso come una forza politica nel 2016, quando centinaia di migliaia di zeloti sono scesi in strada per protestare contro un politico di fede cristiana accusato, attraverso prove contraffatte, di aver offeso il Corano. Il politico ha perso alle elezioni ed è stato arrestato.