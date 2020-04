Amor de mãe (L’amore di una madre) è una telenovela ambientata a Rio de Janeiro e che racconta le vicende e i destini intrecciati di tre madri di diversa estrazione sociale. La serie andava in onda dallo scorso novembre su Rede Globo, la principale emittente pubblica brasiliana, in prima serata, quando c’è sintonizzato un quarto della popolazione.

Poi, il 16 marzo, Rede Globo ha chiuso gli studi di registrazione come misura per contrastare la diffusione del covid-19: novemila persone sono state mandate a casa e, per la prima volta in assoluto, le soap opera in corso sono state interrotte e sostituite da repliche. Le telenovela, con stagioni da più di 150 episodi sono trasmesse sei giorni alla settimana, e non si erano interrotte né con la dittatura militare né con le Olimpiadi di Rio.

Manuela Dias, autrice di Amor de mãe, e José Luiz Villamarim, regista, hanno lavorato per rieditare le riprese già fatte e lasciare la serie con un finale in sospeso. Una delle madri, Thelma, commette un omicidio per impedire che un’altra delle tre, Lourdes, scopra che il figlio adottivo della prima è in realtà il bambino che lei aveva perso tanto tempo fa. E questa era la parte facile della faccenda. Ora la Globo, un enorme colosso mediatico che trasmette programmi di informazione, sport e intrattenimento, deve affrontare l’enorme quesito che tutti i dirigenti televisivi, da Hollywood a Bollywood si stanno ponendo: come colmare il vuoto tra il mondo che avevamo prima della pandemia e quello che avremo dopo e cosa produrre in futuro.

Le riprese delle soap opera sono state interrotte anche altrove, ma in Brasile la questione ha una rilevanza unica. In un paese dove le scuole statali sono fatiscenti e grandi fasce di popolazione sono davanti alla tv, le telenovelas diventano non solo un amato mezzo di intrattenimento, ma anche uno strumento di educazione e lo specchio della società. “Le telenovelas mi hanno aiutato a capire una parte di storia assente dai libri di scuola”, dichiara Ondina Saidy, un’assistente sociale di 61 anni.