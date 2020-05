Sviluppare questa capacità richiede un’interazione con le altre persone e non sembrerebbe prestarsi molto a essere acquisita in solitudine da casa, ma imparare una lingua in isolamento è molto più facile di un tempo. Un’estate di molti anni fa, visto che passavo molte ore in auto da solo per andare al lavoro, ho imparato il francese con l’aiuto di un vecchissimo corso sviluppato per formare i diplomatici americani.

Questo periodo di isolamento ha spinto molte persone a cercare di migliorarsi. Oltre al fare il pane o a dedicarsi al fitness da appartamento, alcuni hanno scelto di dedicarsi a progetti intellettuali – come per esempio scegliere una nuova lingua da imparare oppure una in cui migliorare il proprio livello.

Duolingo è un’applicazione freemium molto popolare (freemium è una strategia di marketing che consiste nell’offrire gratuitamente una versione di base di un prodotto ed eventualmente nel proporre versioni più avanzate, a pagamento) è strutturata su minilezioni ed esercizi fatti un po’ come giochi.

Babbel, un servizio a sottoscrizione dai prezzi molto competitivi, offre lezioni lievmente più strutturate e materiale molto utile per la vita reale.

Busuu, un altro servizio a pagamento, usa invece di più il lavoro in rete con altri utenti.

La cosa migliore di queste app è che sono in grado di farti staccare dallo schermo e farti invece parlare. Impara una piccola lezione e poi prova allontanarti dalla famiglia o dai tuoi compagni di stanza per formare frasi con i tuoi pensieri riguardo la tua giornata e la tua vita: “J’aime le beurre. J’aime le pain. J’aime mon mari. Je n’aime pas le lockdown…”. Meglio ripetere la stessa formula fino allo sfinimento piuttosto che passare a un’altra troppo presto.

I dizionari, la lettura e la scrittura

Ovviamente all’inizio il tuo vocabolario sarà piuttosto scarno, quindi non farti problemi se nel tuo farfugliamento inserirai qualche parola nella tua lingua- ma cercane la traduzione appena puoi (se hai uno smart speaker, la funzione “Come si dice… in spagnolo?” funziona piuttosto bene). Fatti una lista di parole utili sul tuo telefono, magari in una app che immagazzini le parole in flash card. C’è un altro paio di trucchetti che potrebbero aiutarti a imparare più cose di queste app. I dizionari basati sulla frequenza hanno migliaia di termini ordinati non secondo l’ordine alfabetico, ma in base a quanto spesso questi sono usati. Questo tipo di dizionario ti dà quindi una lista di parole fondamentali e utilissime per strutturare una frase. Per migliorare il tuo vocabolario Memrise è un’altra applicazione che si basa sulla ripetizione per fare immagazzinare nella memoria le parole. Quelle nuove sono prima ripetute insistentemente finché non si fissano in memoria, poi riprese di tanto in tanto per ripassarle.

Non appena sei in grado di mettere assieme qualche frase puoi approfittare di un lato positivo dello studio in quarantena: molti insegnanti di lingua sono a casa come te, alla distanza di una semplice videochiamata.