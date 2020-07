Daniel Lewis Lee è morto alle 8.07 per un’iniezione letale nel carcere di Terre Haute in Indiana, ha annunciato il dipartimento di giustizia. “State uccidendo un uomo innocente”, ha detto il condannato prima di morire, secondo un giornalista dell’Indianapolis Star che ha assistito all’esecuzione. L’avvocata di Lee, Ruth Friedman, ha detto in una dichiarazione che l’esecuzione è stata effettuata “in fretta, nel cuore della notte, mentre il paese dormiva”. Ha sottolineato inoltre che il condannato ha dovuto aspettare quattro ore, legato al lettino dell’esecuzione, in attesa del risultato di un ultimo ricorso.

Un ex suprematista bianco condannato a morte per un triplice omicidio è stato ucciso il 14 luglio nel corso della prima esecuzione federale in 17 anni negli Stati Uniti, avvenuta grazie all’impulso del governo di Donald Trump, che chiede un maggiore ricorso alla pena di morte.

Nel paese la maggior parte dei crimini viene giudicata a livello statale e alcuni stati, soprattutto nel sud, continuano ad applicare la pena di morte. Sette persone sono state giustiziate da giurisdizioni locali nel 2020. Tuttavia il sistema giudiziario federale può occuparsi dei crimini più gravi (come attentati, reati razzisti eccetera) o di quelli commessi nelle basi militari, in più stati o nelle riserve dei nativi americani. Dal 1988, solo tre persone sono state giustiziate a livello federale, tra cui Timothy McVeigh, responsabile dell’attentato di Oklahoma City (168 morti nel 1995) nel 2001.

Donald Trump, che è candidato per un secondo mandato il 3 novembre, è un forte sostenitore della pena capitale, soprattutto per chi uccide un poliziotto e per i trafficanti di droga.

Daniel Lewis Lee, 47 anni, era stato condannato nel 1999 per aver ucciso una coppia e la loro figlia di otto anni in Arkansas, tre anni prima, in una rapina commessa per finanziare un gruppo suprematista. La sua esecuzione era prevista per il 13 luglio, e doveva essere la prima di quattro previste entro la fine di agosto, ma i ricorsi dell’ultimo minuto hanno ritardato il procedimento. I condannati sostenevano che il protocollo di esecuzione – una dose letale di pentobarbital – causa una sofferenza “crudele e inutile” e quindi viola la costituzione, argomento spesso utilizzato dagli oppositori della pena di morte.

Nella notte, però, la corte suprema ha dato il via libera alle autorità federali per l’esecuzione, la prima dal 2003. La corte ha stabilito che i quattro uomini che si trovano nel braccio della morte, condannati a morte per l’omicidio di bambini, “non hanno i requisiti per giustificare l’intervento dell’ultimo minuto di un tribunale federale” e che le esecuzioni potevano quindi “avvenire come previsto”.