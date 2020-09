Due pesi e due misure Sarebbe necessario l’intervento dei donatori. Invece, rispetto al 2019 i paesi più ricchi stanno tagliando di un terzo gli aiuti diretti ai paesi in grave necessità. Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno aumentato i prestiti, ma ai paesi poveri è giunto solo il 31 per cento in più dalle banche – stando ai dati del Centre for global development, un gruppo di esperti del settore, cioè poco più della metà di quanto fornito in seguito alla crisi finanziaria del 2008, che ha avuto un impatto decisamente minore.

I governi dei paesi più ricchi hanno già speso più del 10 per cento del prodotto interno lordo per alleviare lo shock economico. Altri paesi non possono permettersi un piano così ambizioso. Le economie in via di sviluppo hanno investito solo il 3 per cento e i paesi più poveri meno dell’1 per cento. Le reti di assistenza nei paesi a basso reddito hanno la consistenza di esili fili di ragnatela. I governi di questi paesi hanno investito nei programmi di assistenza sociale solo quattro dollari pro capite, e non in termini di cifre giornaliere, ma in totale.

Contando anche chi si trova senza un tetto sulla testa o senza acqua potabile e i bambini che soffrono di denutrizione, la lista dei poveri aumenterà tra i 240 e i 490 milioni di persone nel 2020, stando ai dati delle Nazioni Unite. Tutto ciò rischia di portarci indietro di almeno un decennio in termini di progresso. Se si riuscirà a trovare un vaccino le economie potranno riprendersi, ma per la diffusione mondiale del vaccino ci vorranno anni e i più poveri non possono aspettare così tanto. Per allora, la malnutrizione avrà colpito uno spaventoso numero di bambini, bloccandone lo sviluppo fisico e mentale.

Questo nuovo coronavirus colpisce tutti, ma non in maniera equa. I giovani il più delle volte se ne sbarazzano facilmente, ma gli anziani spesso ne muoiono. I ricchi riescono a passare indenni lo shock economico, i poveri no. A causa del covid-19, il numero di persone che vivono in estrema povertà (vale a dire, chi guadagna meno di 1,99 dollari al giorno) quest’anno aumenterà di 70-100 milioni, secondo le previsioni della Banca mondiale .

Dall’inizio della crisi, il Messico non ha previsto alcun programma di sostegno per chi versa in gravi difficoltà, ma in compenso ha concesso alla Pemex, il gigante petrolifero, un taglio delle tasse pari a 2,7 miliardi di dollari, vale a dire 21 dollari per abitante. L’India ha finanziato le miniere di carbone con un gettito di sette miliardi di dollari. Il Sudafrica invece dovrebbe a breve confermare l’ennesimo inutile investimento per tenere a galla la sua compagnia aerea, in continua perdita. E anche quando il denaro è stanziato per dei fini validi, finisce troppo spesso sprecato o rubato. In Sudafrica, grazie ad alcune indagini si sta portando alla luce una possibile truffa che coinvolge 658 contratti per fornitura di kit contro il covid-19, per una cifra pari a 300 milioni di dollari. Il ministero della salute nigeriano ha acquistato delle mascherine a 53 dollari l’una.

In una intercettazione trapelata una voce, apparentemente quella di una funzionaria dell’Uganda, ridacchia alludendo al piano che lei e altri suoi colleghi hanno ordito per appropriarsi di soldi che sarebbero stati destinati alle misure per alleviare le sofferenze causate dalla pandemia.

Decisioni difficili

Il modo migliore per dare aiuto ai poveri è consegnare il denaro direttamente nelle loro mani. È la semplicità di questa politica a metterla a riparo dalla corruzione. Con poco denaro in più direttamente a loro disposizione, i meno abbienti potrebbero sfamare i figli e mandarli nuovamente a scuola. Potrebbero evitare di vendere a prezzi stracciati quei beni, come per esempio un moto-taxi o una mucca, che sarebbero invece una risorsa utile per tirare avanti anche in futuro.

Un paese che ha saputo fare affluire aiuti finanziari nelle tasche dei poveri è il Brasile, nonostante il presidente Jair Bolsonaro abbia molto sottovalutato gli effetti del covid-19. La povertà è stata contrastata con successo perché il governo ha stanziato per i poveri 110 dollari al mese per tre mesi consecutivi, aiutando così 66 milioni di persone. I vari governi dovrebbero porsi come priorità l’assistenza sanitaria di base, un settore che è stato talmente dilaniato dalla pandemia che si è verificata una regressione di venti anni quanto a tasso di vaccinazione dei bambini.