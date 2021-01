L’inaspettato – e per alcuni inspiegabile – ingresso nel parlamento di Bucarest del nuovo partito Alleanza per l’unità dei romeni (Aur, oro in romeno, che alle elezioni legislative del 6 dicembre 2020 ha raccolto il 9 per cento dei voti) ha dato il via a un complicato dibattito sulla catalogazione ideologica dei suoi sostenitori. A seconda dei casi, i militanti e i simpatizzanti di Aur sono stati descritti come fascisti oppure nostalgici del Partito comunista di Nicolae Ceaușescu. Le definizioni si sono sprecate, in ogni direzione, senza però alcun rispetto della realtà dei fatti.

Eppure è una vicenda emblematica dei nostri tempi: in un paese con una conoscenza molto precaria della storia recente, nella ricerca di sensi e significati politici non solo gli elettori ma anche gli opinionisti vanno a tentoni. Il dibattito pubblico sul passato della Romania – ammesso che sia mai cominciato – non ha risolto il problema della conoscenza, dell’accettazione e della messa in discussione delle scorie lasciate nella nostra società dai totalitarismi che il paese ha vissuto nel novecento. Dal 1938 la Romania ha attraversato tre regimi dittatoriali. La politica e la visione della cosa pubblica sono state plasmate dal fascismo come dal comunismo, e in più di trent’anni di democrazia il paese non è stato in grado di dar vita a un sistema d’istruzione capace di creare gli anticorpi per quella contagiosa malattia che è l’attrazione verso l’estremismo politico.

L’ingresso in parlamento di Aur è espressione di questo fallimento. Altrettanto fallimentare è stata la lettura che i mezzi d’informazione hanno dato del successo di questa nuova formazione. I romeni hanno la pretesa di sapere in che modo si declinano il fascismo o il comunismo nell’ideologia di Aur, mentre in realtà non sono riusciti a trasmettere una solida conoscenza scolastica di cosa significhino davvero queste due parole (e di quali tracce abbiano lasciato nel paese questi due regimi). La presenza di Aur è quindi il risultato della mancanza d’istruzione, evidente sia nella scelta elettorale fatta da molti cittadini romeni, sia nelle opinioni degli analisti che hanno cercato di individuare le origini ideologiche di tale scelta.

Miscuglio di idee

Generalmente le ideologie sono caratterizzate da una sorta di purezza nelle soluzioni e nei metodi proposti. Il fascismo prometteva la purezza della razza. Il comunismo pretendeva di fare una specie di pulizia di classe. Le soluzioni erano semplici, i metodi brutali e la guida unica. Non erano contemplate esitazioni né era possibile allontanarsi dalla retta via. Per ora il partito Aur è lontano da qualsiasi sorta di purezza per quanto riguarda le soluzioni e i metodi. Nel suo programma sono evidenti soprattutto la confusione e il miscuglio delle idee. Quest’incertezza ideologica è evidente nei discorsi pubblici dei leader di Aur, George Simion e Claudiu Târziu, come nelle parole di Călin Georgescu, presentato dal partito come candidato premier.

In una situazione in cui l’istruzione è precaria e i partiti moderati riescono a parlare sempre meno ai cittadini (alle elezioni di dicembre quasi il 70 per cento dei romeni non è andato alle urne) l’eclettismo di Aur è stato accolto a braccia aperte dagli elettori più esasperati.

Nella dialettica del partito, le posizioni contro l’uso della mascherina vanno a braccetto con le teorie del complotto sulla creazione del covid-19, sullo sfondo di suggestioni nazionaliste e legate al folklore romeno, in cui si mischiano i balli popolari degli antichi principi, il mito dell’unione della Romania con la Moldova, l’ostilità verso lo straniero e le preoccupazioni per la sorte del “nostro piccolo caro paese”. Il tipo di nazionalismo che fu cavalcato dal regime comunista.

Tuttavia Aur non si è accontentato solo di questo. La sua ricetta politica ha incorporato anche i classici ingredienti del fascismo: concetti come ordine, morale e fede, in grado di risolvere i dilemmi, le indecisioni e le fragilità della democrazia. In questo paesaggio culturale non potevano mancare la parziale negazione dell’Olocausto e l’elevazione allo status di eroi di figure dell’estrema destra romena come il leader della Guardia di ferro Corneliu Zelea Codreanu e il generale e dittatore Ion Antonescu.

Eredità totalitarie

In un’intervista rilasciata prima del voto di dicembre, Târziu ha detto che se la Romania è precipitata nello stato in cui si trova “non è perché è stata guidata dai legionari (militanti della Guardia di ferro), ma da alcuni bravi ragazzi che si vantano di essere dei gran democratici”. Anche se può apparire seducente a chi conosce la storia per come è insegnata nelle scuole romene, quest’affermazione è evidentemente falsa.

La Romania di oggi è in realtà il risultato delle eredità lasciate dai tre regimi totalitari del novecento: la dittatura personale del re Carlo II, il fascismo della Guardia di ferro e di Antonescu e il comunismo di Ceaușescu. Le ripercussioni di queste esperienze totalitarie sono ovunque nella società romena (e sono testimoniate anche dalle assenze, per esempio la scomparsa quasi totale delle minoranze ebraica e tedesca).

In tutto questo la visione politica di Georgescu, proposto da Aur come premier, si richiama a un tipo di nazionalismo che riecheggia più il comunismo che il fascismo. Secondo questa concezione, la stirpe romena non è derivata dagli schiavi daci, ma da un pantheon di padri nobili che va dai principi medievali Stefano il grande e Michele il prode fino ad Alexandru Ioan Cuza, primo sovrano della Romania unita, per arrivare a Codreanu e Antonescu. È in queste figure che si è incarnata la storia nazionale, non nei lacchè del globalismo che oggi guidano il paese.