Qualcuno potrebbe pensare che la politica interna di un paese dell’Unione europea non abbia alcun impatto sugli altri. Ma la realtà è ben diversa, come dimostra la crisi attuale con l’Ungheria e la Polonia, che bloccano l’adozione del piano di rilancio dei 27. È per questo che è importante comprendere le evoluzioni dei nostri partner, anche se di fatto non esiste uno spazio politico unico in Europa.

La Romania vive da anni una profonda trasformazione, e le elezioni legislative del 7 dicembre indicano che il processo non si è ancora concluso. Nelle intenzioni del primo ministro uscente Ludovic Orban (nessuna parentela con il suo omologo ungherese Viktor) il voto avrebbe dovuto sancire un vincitore tra una sinistra conservatrice e indebolita dagli scandali di corruzione, una formazione modernizzatrice troppo ansiosa di affermarsi e la destra liberale incarnata da Orban e indicata come favorita dai sondaggi.

Il primo ministro, alla fine, ha perso la sua scommessa. Lunedì sera Orban ha rassegnato le dimissioni, anche se il suo partito dovrebbe restare al potere all’interno di una coalizione che si annuncia poco solida. Dalle elezioni sono emerse due sorprese: prima di tutto il fatto che il Partito socialdemocratico, che si pensava usurato da un lungo monopolio sul potere e da un affarismo ormai assodato, si sia piazzato al primo posto con il 30 per cento dei voti. I socialdemocratici, a quanto pare, continuano a controllare le campagne e i piccoli centri conservatori.

Partiti vecchi e nuovi

L’altra sorpresa, una novità assoluta nella Romania post-comunista, è l’avanzata di un partito di estrema destra, l’Alleanza per l’unità dei rumeni (Aur), creato di recente e vicino alla chiesa ortodossa. Con circa il 9 per cento dei voti, l’Aur farà il suo ingresso in parlamento. È la fine di un’eccezione rumena, ma non è detto che il fenomeno sia destinato a durare.

Restano i due partiti liberali, condannati ad allearsi per governare: il Pnl di centrodestra e l’Usr-Plus, giovane formazione che al parlamento europeo è legata al gruppo Renew di cui fa parte anche il partito di Emmanuel Macron, La République en Marche. Le rispettive percentuali permettono alle due formazioni di ottenere una maggioranza, anche se inferiore alle attese.