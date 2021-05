Il 15 maggio 2011 circa ventimila spagnoli, per lo più giovani e di classe media, avevano occupato Puerta del Sol, storica piazza nel cuore di Madrid, infuriati per le misure di austerità e i privilegi dei politici e dei banchieri. Si erano organizzati attraverso i social network e si erano chiamati indignados (indignati), dando vita a un movimento di protesta che ben presto fu copiato altrove, in particolare da Occupy Wall street, negli Stati Uniti, e Occupy London, nel Regno Unito, nati quello stesso anno.

Gli indignados raccolsero subito un ampio consenso popolare, scuotendo la Spagna dalle fondamenta. Nel giro di tre anni emerse un nuovo partito a sinistra, Podemos, e nel centrodestra conquistò un respiro nazionale un partito di centrodestra nato in Catalogna, Ciudadanos. Nelle elezioni legislative del 2015 le due formazioni ottennero complessivamente il 34 per cento dei voti, mandando in frantumi un sistema politico stabile che si era basato a lungo sul Partito socialista (Psoe) e sul Partito popolare (Pp). Nei sei anni passati da allora, si sono tenute quattro elezioni politiche, senza che nessuna abbia dato vita a una maggioranza di governo.

Dopo un decennio la Spagna per molti aspetti è un paese diverso. L’eredità degli indignados è evidente, ma tutt’altro che lineare. “Il 15 maggio era esploso il rifiuto di quel sistema”, osserva la sociologa Carolina Bescansa, che ha partecipato al movimento ed è stata tra i fondatori di Podemos. “Eravamo d’accordo su quello che non volevamo. Non volevamo altri tagli, non volevamo la corruzione e non volevamo la politica fatta alle spalle dei cittadini”.

Rinnovamento parziale

Sui primi due punti il movimento ha ottenuto dei cambiamenti. A differenza di quanto accaduto durante la recessione e la crisi del 2008-2012, il governo spagnolo si è speso molto per proteggere i redditi delle famiglie nell’anno della pandemia, in parte grazie alle politiche più accomodanti della Banca centrale europea e della Commissione europea.

“La corruzione esiste ancora, ma non c’è più l’impunità”, dice Bescansa. Negli ultimi dieci anni numerosi politici e banchieri sono finiti in carcere. Gli istituti di credito trattano meglio i clienti titolari di un mutuo. Gli indignados hanno segnato il preludio a un cambio generazionale perché, grazie all’introduzione delle primarie all’interno dei partiti, nuovi leader politici sono saliti alla ribalta. A 49 anni Pedro Sánchez, il primo ministro socialista in carica dal 2018, è il più anziano tra i dirigenti del partito.

Per altri versi, tuttavia, il rinnovamento della politica spagnola si è rivelato meno drastico. Nel 2020 Podemos è entrato nel governo come alleato di minoranza dei socialisti, la prima coalizione in Spagna dagli anni trenta. Ma si trattava di un partito cambiato rispetto alle origini. Era nato come formazione populista di sinistra, simile per certi versi al Movimento 5 stelle italiano. Nel 2015, il segretario generale, Pablo Iglesias, sperava di soppiantare i socialisti, proprio come Syriza, un altro partito di sinistra, aveva fatto in Grecia.