Il Golan è uno dei quattro territori occupati da Israele durante la guerra dei Sei giorni. Lo stato ebraico ha restituito la penisola del Sinai all’Egitto dopo aver siglato un accordo di pace nel 1978. Si è ritirato dalla Striscia di Gaza nel 2005 (anche se occasionalmente vi ritorna in forze). E lo status definitivo della Cisgiordania non è ancora stato definito.

Invece Israele ha per molto tempo giustificato la sua presenza nel Golan rivendicando la legittima difesa. La Siria aveva a volte utilizzato la posizione sopraelevata per bombardare le fattorie israeliane nella sottostante Galilea. Dopo averne preso possesso, Israele ha espulso una parte dei siriani, ha creato degli insediamenti ebraici e ha costruito postazioni per l’esercito e l’intelligence. Nel 1981 ha poi formalmente annesso 1.800 chilometri quadrati di questo territorio strategicamente prezioso. Negli anni novanta ci sono stati dei negoziati per restituirlo alla Siria, nell’ambito di un più vasto accordo di pace. Ma non sono approdati a niente.

Appoggi interni ed esterni

Gran parte del mondo ritiene che l’annessione israeliana del Golan sia illegale. Eppure, soltanto il regime siriano di Bashar al Assad e i gruppi ambientalisti israeliani, preoccupati per la flora e la fauna della regione, si sono opposti a gran voce al nuovo progetto di sviluppo. Pochi paesi vorrebbero vedere il Golan tornare in mano al sanguinario Assad, anche se sono imbarazzati dal precedente che si verrebbe a creare. I ministri del Partito laburista e di Meretz, formazioni israeliane di sinistra che in passato avevano appoggiato un accordo con la Siria, hanno votato a favore dei progetti di costruzione.

Circa la metà della popolazione del Golan è rappresentata da arabi drusi, che usufruiscono dei servizi israeliani e possono richiedere la cittadinanza dello stato ebraico. Eppure, in molti hanno mantenuto la propria identità siriana, spesso come polizza assicurativa nel caso in cui il dominio israeliano terminasse. I cittadini israeliani tendono a considerare il Golan come una destinazione turistica. La regione ospita infatti l’unica località sciistica del paese. E mentre molti israeliani hanno paura di andare nella Cisgiordania occupata, gli attentati terroristici nel Golan sono rari. I tentativi dell’Iran e dei suoi alleati locali di arruolare i drusi nella propria battaglia contro Israele hanno avuto scarso successo.