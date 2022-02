Chiedete a un prete, un rabbino o un imam qual è la sfida più grande per la sua congregazione e forse potrebbe sfuggirgli di bocca qualcosa sul bisogno di alimentare i valori spirituali in un mondo secolarizzato. Eppure le religioni di tutto il mondo devono affrontare un problema altrettanto grave ma di tipo diverso: come restare in attività, in un senso più materiale e competitivo. Nella religione come in altri ambiti il covid-19 ha contribuito a distinguere tra vincitori e sconfitti. Le chiese che rispondevano in modo efficace ai bisogni del loro gregge già prima della pandemia in molti casi hanno prosperato, poiché le persone sono più preoccupate dalla morte e durante il lockdown avevano più tempo libero per frequentare i servizi religiosi e pregare.

Le chiese che già prima non se la cavavano bene hanno però avuto più difficoltà a tenere insieme le loro congregazioni. La pandemia ha accelerato il passaggio alle celebrazioni online, offrendo a molte persone un tempo praticanti una buona scusa per non farsi vedere. Molte istituzioni religiose hanno chiuso le porte dalla sera alla mattina, trasferendo i servizi su Zoom. Adesso, con la riapertura degli edifici, non sanno quanti fedeli torneranno. Se, come sembra probabile, saranno in pochi, potrebbero intensificarsi due tendenze evidenti già da prima. Molte organizzazioni religiose si libereranno dei loro immobili sottoutilizzati. E un numero maggiore di chiese si fonderà insieme.

I gusti dei consumatori

Già da tempo gli economisti analizzano i gruppi religiosi come se fossero aziende. Nel 1776 lo scozzese Adam Smith sosteneva nel libro La ricchezza delle nazioni che le chiese sono imprese simili alle macellerie, ai forni o ai birrifici. In un mercato libero e competitivo, dove fanno affidamento sulle donazioni e i volontari per far quadrare i conti, il clero deve agire con “zelo” e “industriosità” per riempire i banchi. Fusioni, acquisizioni e bancarotte sono inevitabili.

Oggi il mercato della religione è in continuo cambiamento, forse più che in passato. Dal lato della domanda, le chiese nel mondo occidentale stanno soffrendo gli effetti della secolarizzazione globale cominciata molto prima della pandemia.

Perfino negli Stati Uniti, l’esempio più lampante di un paese ricco che ha prosperato accompagnato dalla religione (secondo alcuni grazie a essa), la percentuale di cittadini che si definiscono cristiani è scesa dall’82 per cento nel 2000 al 75 per cento nel 2020. Secondo l’ultimo sondaggio della World values survey, una rete globale con sede in Austria, circa il 30 per cento degli statunitensi dichiara di partecipare a un servizio religioso almeno una volta alla settimana. È parecchio se messo a confronto con altri paesi ricchi. Il dato però è in costante calo dall’inizio del millennio, quando era del 45 per cento.