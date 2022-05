Le ingombranti tute spaziali di oggi pesano (o, per i più pedanti, hanno una massa di) quasi un terzo in più rispetto a quelle indossate dagli astronauti dell’Apollo 11 che hanno camminato sulla Luna negli anni sessanta e settanta. A complicare ulteriormente le cose, la caduta libera dell’orbita non gode degli effetti attenuanti sulla prima e la terza legge di Newton sul moto (gli oggetti perseverano in uno stato di moto a meno di non subire l’azione di una forza, e ogni azione ha come risultato un’azione uguale e contraria) offerti dal campo gravitazionale e dalla superficie solida della Luna. Gli astronauti che passeggiano nello spazio devono perciò pensare con molta più attenzione alle conseguenze delle loro azioni rispetto a quelli che passeggiano sulla Luna.

A ciò si aggiunga il fatto che la maggior parte dei sistemi usati nelle odierne tute spaziali sono stati progettati all’inizio degli anni ottanta. Un periodo sufficientemente lungo a far emergere i difetti (per esempio nel 2013 un astronauta italiano nella Stazione spaziale internazionale –la Iss – è quasi annegato quando nel suo casco si è accumulato un litro di acqua di raffreddamento). Se si aggiunge il fatto che la Nasa spera di riportare gli astronauti sulla Luna entro la fine di questo decennio, è evidente la necessità di un aggiornamento. La Nasa ha un lungo elenco di caratteristiche che vorrebbe modificare o aggiungere. Tuttavia, secondo il direttore delle attività extraveicolari dell’agenzia Chris Hansen, l’obiettivo immediato è lo sviluppo di tute che consentano molti più movimenti corporei rispetto a quelle rigide che, per usare le sue parole, facevano sì che gli astronauti dell’Apollo a passeggio sulla Luna “se ne andassero in giro saltellando come conigli e cadendo di continuo”.

Su misura

La ricerca di nuovi progetti di tute spaziali lanciata dalla Nasa non ha però dato grandi risultati. Nell’agosto 2021 Paul Martin, l’ispettore generale dell’agenzia, ha concluso che 14 anni e 420 milioni di dollari sono stati impiegati senza grossi risultati. Martin ha inoltre detto che, nonostante la Nasa abbia intenzione di raddoppiare quella cifra nei prossimi anni, non produrrà comunque tute spaziali in tempo per l’allunaggio previsto per il 2024 (e attualmente rinviato al 2025). E dunque, facendo ancora una volta tesoro di errori che a questo punto dovrebbero aver davvero insegnato qualcosa, l’agenzia sta commissionando la progettazione delle tute spaziali al settore privato. L’idea è quella di ottenere qualcosa che possa essere usato sia in orbita sia sulla superficie lunare. Il vincitore della gara sarà annunciato a maggio.

Come previsto dalle indicazioni del dottor Hansen, un importante criterio per il successo in questa gara sarà la flessibilità della tuta spaziale. Una delle concorrenti è Astro, una tuta proposta da un trio di aziende: la Collins aerospace di Charlotte, North Carolina, la Ilc Dover di Newark, Delaware e la Oceaneering di Houston, Texas. Astro usa molto il vectran, una fibra sintetica più resistente del kevlar, impiegato per gli indumenti antiproiettile. Il vectran è realizzato con un polimero a cristalli liquidi che conferisce sia la forza sia la flessibilità necessarie.

Chi indossa una tuta di questo tipo dovrebbe essere in grado di stendere le braccia verso l’alto e chinarsi verso il basso, gesti che sarebbero impossibili con le tute spaziali di oggi. Secondo Dan Burbank, ex astronauta che ha contribuito ad assemblare l’Iss in orbita e che adesso fa il tecnologo alla Collins, gli astronauti potrebbero perfino fare dei piegamenti, almeno quando sono ancorati dalla forza di gravità alla superficie terrestre.