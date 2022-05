Per Putin si tratta di una battuta d’arresto cocente. Questo anche perché, pur controllando una formidabile macchina di propaganda che contribuisce a soffocare le voci critiche, la brutta figura che sta facendo indebolisce la sua posizione in patria. Soprattutto perché l’uso della forza militare è centrale nella sua strategia volta a dare alla Russia un ruolo di primo piano nel mondo.

Mancanza di fiducia Un approfondimento pubblicato da The Economist ha illustrato quanto sia inefficiente l’esercito. Il bilancio della difesa russo, con più di 250 miliardi di dollari a parità di potere d’acquisto, è circa il triplo di quello britannico o francese, ma la maggior parte di questa cifra viene sprecata o rubata. Putin e i suoi alti comandanti hanno tenuto gli ufficiali superiori all’oscuro dei loro piani d’invasione, prova di una paralizzante mancanza di fiducia. Le truppe scontente , e con razioni di cibo scadute, hanno disertato i loro veicoli militari. Unità dell’esercito hanno torturato, violentato e ucciso solo per essere elogiate dal Cremlino. La Russia non è riuscita a conquistare il controllo dei cieli o ad abbinare carri armati, artiglieria e fanteria alla sua potenza aerea. Profondamente corrotti, incapaci di promuovere l’iniziativa personale o di imparare dai propri errori, i suoi frustrati generali hanno rinunciato alla dottrina militare avanzata e sono ripiombati in attività come radere al suolo le città e terrorizzare i civili.

Finora l’invasione dell’Ucraina è stata un disastro per le forze armate della Russia. Secondo il governo britannico circa quindicimila soldati russi sono stati uccisi in più di due mesi di combattimenti. Almeno 1.600 veicoli corazzati sono stati distrutti, insieme a decine di aerei e alla nave ammiraglia della sua flotta nel mar Nero. L’assalto alla capitale, Kiev, è stato un caotico fallimento.

La potenza del moderno esercito russo avrebbe dovuto mostrare al mondo che il presidente Vladimir Putin aveva riportato il paese alla sua antica grandezza, dopo l’umiliazione del crollo dell’Unione Sovietica. Invece, gli scarsi progressi e le pesanti perdite in Ucraina hanno evidenziato profondi problemi all’interno della Russia. Per coloro che sono minacciati dall’aggressione di Putin, un esercito sminuito è un sollievo. Sfortunatamente, è anche un fatto che spinge una potenza dotata di armi nucleari nella posizione di voler dimostrare qualcosa.

Anche se la Russia è un paese vasto è un’entità politica di medie dimensioni che desidera ancora essere una superpotenza. La sua popolazione si colloca tra il Bangladesh e il Messico, la sua economia tra il Brasile e la Corea del Sud, e la sua quota di esportazioni globali tra Taiwan e la Svizzera. Pur godendo di una certa simpatia in paesi non allineati come il Sudafrica e l’India, il suo soft power è in declino, accelerato dalla sua dimostrazione d’incompetenza e brutalità in Ucraina.

Per colmare il divario tra il suo potere e le sue aspirazioni – e per resistere a quello che considera uno sconfinamento indebito degli Stati Uniti – Putin si è ripetutamente rivolto all’unica sfera in cui la Russia può ancora pretendere di essere un attore di livello mondiale: la forza militare. Negli ultimi 14 anni ha invaso la Georgia e l’Ucraina (due volte) e ha combattuto in Siria. I suoi mercenari hanno combattuto in Libia, nella Repubblica Centrafricana, in Sudan e ora in Ucraina. Putin è un bullo globale ossessionato dalle inadeguatezze del suo paese. Una posizione che contrasta con quella della Cina, che ha a sua volta delle ambizioni, ma che finora è stata in grado di ottenere risultati usando la sua crescente forza economica e diplomatica.

L’umiliazione in Ucraina indebolisce l’ultima pretesa della Russia di ambire allo status di superpotenza. La guerra potrebbe ancora trascinarsi, e nel frattempo la Russia non sarà in grado di organizzare grandi operazioni altrove. Equipaggiamento, munizioni e personale si stanno esaurendo velocemente. Ripristinare la piena potenza delle truppe russe, addestrandole in modo da evitare gli errori in Ucraina, potrebbe richiedere anni. Se le sanzioni dovessero rimanere in vigore, perché Putin è ancora al potere, questo compito richiederà ancora più tempo. I missili russi sono pieni zeppi di componenti occidentali. La fuga all’estero di russi di talento e aperti al mondo peserà sull’economia. E, nel frattempo, meno la Russia potrà far valere la sua potenza militare, meno sarà in grado di nuocere al resto del mondo.

Debolezza e brutalità

Tutti questi elementi sono positivi. Tuttavia l’invasione dell’Ucraina contiene anche lezioni meno rassicuranti. Per prima cosa, mostra che nel perseguimento di questa strategia Putin è disposto a correre rischi che per molti altri – compresi molti russi – non hanno senso. Un ulteriore declino della potenza russa potrebbe portare a un’aggressione ancora più sconsiderata.

Quanto accade in Ucraina mostra anche che nelle future guerre le forze russe, se non potranno prevalere sul campo di battaglia, commetteranno delle atrocità. Un esercito russo più debole potrebbe essere ancora più brutale. Per quanti si troveranno in un mondo in cui si devono fare i conti con l’aggressione russa, si tratta di una prospettiva terribile.

In definitiva, la debolezza potrebbe spingere la Russia verso l’ultimo ambito nel quale è ancora indiscutibilmente una superpotenza: le armi chimiche, biologiche e nucleari. Dall’inizio di questa guerra, Putin e il suo governo hanno ripetutamente brandito la minaccia delle armi di distruzione di massa. Putin è razionale, nel senso che vuole che il suo regime sopravviva, e quindi la possibilità di un loro uso rimane probabilmente scarsa. Ma via via che le forze armate russe esauriranno le opzioni convenzionali, non potrà che crescere la tentazione di un’escalation.