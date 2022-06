Merry Christmas from the family, una canzone country lanciata da Robert Earl Keen nel 1994, racconta la storia di un affollato raduno familiare pieno di ponce allo champagne, canti di Natale e tacchino. Molti riconosceranno il caos descritto dal narratore: di più, si immedesimeranno nella sua difficoltà a ricordare in che modo è legato ai vari ospiti. “Fred e Rita hanno guidato fin qui da Harlingen”, sussurra Keen, “non ricordo come siamo imparentati”.

Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con la lingua inglese. Si scherza spesso sul fatto che chiunque abbia più o meno la tua età sia un “cugino”, a prescindere dalla relazione effettiva, e chiunque sia un po’ più vecchio sia uno “zio” o una “zia”. L’inglese è piuttosto essenziale nell’uso dei termini per indicare i membri di una famiglia. Altre lingue prestano molta più attenzione ai dettagli.

Prendiamo per esempio il caso di “fratello” e “sorella”. Le società che danno valore alle gerarchie legate all’età molto spesso hanno termini diversi per indicare un fratello o una sorella più grandi e un fratello o una sorella più piccoli. In mandarino sono rispettivamente ge, jie, di e mei (di solito raddoppiati nella lingua parlata, per esempio didi); in giapponese sono ani, ane, ototo e imoto. Sebbene esistano delle alternative generiche per alcune specifiche situazioni (per indicare per esempio il concetto astratto di sibling, i fratelli e le sorelle), in queste lingue sarebbe strano non specificare l’anzianità di una persona.

Rispetto per gli anziani

Passiamo ai rapporti matrimoniali. L’inglese si limita ad aggiungere un freddo in-law per riferirsi ai rapporti acquisiti attraverso un coniuge. Il francese ha il più caloroso beau- o belle- (belle-mère è la suocera, beau-frère il cognato, e così via), che almeno significa “bello” e non fa riferimento a un legame burocratico.

Altre lingue europee hanno parole diverse per molti diversi parenti acquisiti tramite matrimonio. Chi impara lo spagnolo deve memorizzare cuñado/cuñada, yerno, nuera, e suegro/suegra, i cui corrispettivi inglesi sarebbero brother-/sister-, son-, daughter- e father-/mother-in-law. Lo spagnolo distingue perfino cuñado/a (il cognato/la cognata, che è fratello o sorella di uno dei due coniugi) da concuñado/a, coniuge della sorella o del fratello del coniuge, ossia qualcosa tipo co-brother/sister-in-law. Ha anche il termine cuñadismo, che indica quando si parla di cose di cui si sa poco atteggiandosi ad autorità, un’espressione simile a mansplaining in inglese.