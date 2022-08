Due ragazze quattordicenni studenti del collegio di Gesù e Maria, una scuola femminile cattolica di Buenos Aires, descrivono le lezioni sul sesso a cui hanno assistito. L’anno scorso hanno imparato a conoscere la fertilità e gli organi sessuali. “È stato davvero imbarazzante!”, dice una di loro. Questo semestre a scuola hanno parlato del processo del parto, ma le studenti non sanno con certezza cos’altro gli sarà insegnato. Gli insegnanti si sono rifiutati di rispondere ad alcune delle domande che le compagne di classe hanno posto in forma anonima. “Hanno detto che non era appropriato parlarne a scuola e che potevamo chiedere queste cose ai nostri familiari”, dice l’altra.

L’educazione sessuale è frammentaria in tutta l’America Latina, un continente

prevalentemente cattolico. Sebbene sulla carta tutti i governi della regione debbano fornire i rudimenti dell’educazione sessuale, molte scuole non lo fanno.

Da un’indagine condotta nel 2020 in Brasile è emerso che solo un quarto degli insegnanti aveva seguito una formazione finalizzata all’educazione sessuale in classe. “Ci formiamo seguendo i nostri interessi”, dice Vicky Fernández Blanco, un’insegnante di scuola materna in Argentina, che spiega ai suoi alunni come chiedere il consenso prima di abbracciare un amico, e cose di questo genere.

Un problema generazionale

Alcuni paesi si comportano meglio di altri in questo campo. In Messico, dove la costituzione sancisce l’educazione laica, alcuni libri di testo della scuola pubblica mostrano, con semplici illustrazioni, che i ragazzi possono abbassarsi i pantaloni per conoscere i loro organi sessuali, mentre le ragazze possono usare uno specchio. In Argentina, nel 2011, il ministero dell’istruzione ha creato un libro di testo per aiutare i genitori a parlare ai figli di pubertà, masturbazione,

contraccezione e per spiegare che gli abusi sessuali nei confronti di minori sono un reato.

Ma in gran parte della regione l’educazione sessuale è indistinguibile da una lezione di biologia. Sebbene l’astinenza sia raramente promossa attivamente, le informazioni sui contraccettivi possono essere obsolete o limitate ai preservativi. “Ci hanno parlato di coito interrotto, il che non mi sembra un buon suggerimento”, dice Ariadna, una quindicenne di una scuola pubblica argentina. Gli insegnanti spesso non parlano di aborto, e questo perché, in alcuni paesi latinoamericani, l’interruzione di gravidanza è illegale. Inoltre i discorsi sul sesso riguardano quasi sempre la sfera eterosessuale. “Sarebbe stato bello sentire qualcosa sulla comunità lgbt+”, dice il diciottenne brasiliano Igor Farah.

Molti genitori, cresciuti nello stesso sistema, non sono in grado di colmare le lacune. A volte non hanno le conoscenze necessarie, dice Guadalupe, una

donna di 24 anni che lavora con associazioni di beneficenza e dà lezioni di educazione sessuale ai giovani nello stato messicano di Oaxaca. Nella sua città gli adulti hanno a lungo insegnato a figli e figlie che si può rimanere incinta stando seduta sulla tazza del gabinetto. Altri genitori sono semplicemente troppo pudichi e per questo è comune l’uso di eufemismi come “palomita” (colombina) per indicare la vagina.