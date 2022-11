Più di 43 anni. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 80 anni, è il capo di stato vivente che detiene il record mondiale di longevità al potere, fatta eccezione per le monarchie. Alle elezioni del 20 novembre si è presentato per ottenere il sesto mandato come presidente della Guinea Equatoriale, un piccolo stato petrolifero dell’Africa centrale con uno dei regimi più chiusi e autoritari del mondo.

Nel 2016 aveva vinto con il 93,7 per cento dei voti e in questi ultimi anni sembrava si stesse preparando a cedere il potere a suo figlio Teodoro Nguema Obiang Mangue, detto Teodorín, noto nome del jet set internazionale, famoso per il suo tenore di vita lussuoso e già condannato in Francia per un caso di peculato.

Mentre da due anni il padre limita le sue apparizioni in pubblico, Teodorín ha ottenuto sempre più visibilità: onnipotente e temuto vicepresidente, oltre che ministro della difesa, non ha rinunciato a mostrarsi sui social network circondato da belle ragazze o al volante di lussuose macchine sportive, tanto rare quanto costose. A metà dicembre del 2021, tutti si aspettavano che il partito al potere nel paese, il Partito democratico della Guinea Equatoriale (Pdge), designasse Teodorín come candidato al posto del padre. Ma probabilmente le figure di spicco del regime e la cerchia ristretta di Teodoro Obiang hanno ritenuto troppo precoce e provocatorio presentarlo come successore, in un momento in cui il paese è più dipendente dagli aiuti esterni a causa del calo dei profitti legati alla vendita di idrocarburi in corso dal 2014 e della pandemia di covid-19.

Ossessione per i colpi di stato

A quel congresso il Pdge aveva deciso, contro ogni pronostico, di non ufficializzare alcuna nomina. Solo due mesi fa, il leader ottantenne ha svelato la sua candidatura. Nel 2016, poco prima della sua rielezione, aveva dichiarato al settimanale Jeune Afrique: “Ormai è tanto tempo che sono al potere, ma il popolo vuole ancora che sia il presidente. È l’ultima volta che mi presento”. Quindi, incalzato sulla successione preparata per Teodorín, aveva detto: “La Guinea Equatoriale non è una monarchia, (…) ma non posso farci niente se ha del talento”.