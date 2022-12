Parole, un numero speciale sull’Italia in edicola dal 14 dicembre Con l’allentamento delle misure legate alla pandemia, il 2022 sembrava annunciarsi come l’anno del ritorno a una qualche forma di normalità. Ma poi la Russia ha invaso l’Ucraina, una siccità senza precedenti ha colpito l’Italia e la destra di Giorgia Meloni è salita al governo. Questo numero di Internazionale extra, nato dall’esperienza dell’Essenziale, tenta di fare ordine nell’anno appena trascorso attraverso alcune delle parole che lo hanno caratterizzato e che probabilmente porteremo con noi nel 2023. Sfogliandone le pagine scoprirete che ci sono state anche buone notizie.

È solo una gamba in meno Lo scorso ottobre, in Turchia, si sono svolti i mondiali di calcio amputati e la nazionale italiana era tra le 24 squadre qualificate. Per la prima volta nella sua storia l’Italia, alla sua terza partecipazione, è arrivata ai quarti di finale. Il reportage video di Davide Preti segue la squadra durante i campionati a Istanbul, raccontando la passione dei calciatori e la loro voglia di sport e di vittoria.

Tecnologia

Un balzo in avanti per l’intelligenza artificiale

Per gli esperti il software ChatGpt-3 avrà un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita.

Colonialismo

Restituire l’arte

È arrivato il momento di rendere all’Africa i manufatti saccheggiati, conservati nei musei e nelle università d’Europa.

Portfolio

L’enigma di Black River Falls

Nel suo libro Some say ice, Alessandra Sanguinetti ci porta in un viaggio attraverso luoghi oscuri per riflettere sulla mortalità e la sacralità della fotografia.