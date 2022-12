La sua osservazione sulla questione identitaria è fondamentale per comprendere il significato del movimento di restituzione. Gli oggetti d’arte e i rituali aiutano gli esseri umani a navigare il loro passato e il loro presente, fornendo un ancoraggio fondamentale per l’individuo e per le comunità di individui che chiamiamo società e stato.

Nel 1952 un medico svizzero portò a casa sette scheletri del popolo mbuti del Congo e li consegnò all’università di Ginevra per fini di ricerca. In The ghosts are returning, un nuovo spettacolo dell’ ensemble teatrale e musicale GROUP50:50 , artisti provenienti da Repubblica Democratica del Congo, Svizzera e Germania vanno alla ricerca dei discendenti dei sette e invocano un rituale per il ritorno degli spiriti.

Secondo il filosofo francese Paul Ricoeur, l’Europa contemporanea è definita dal “perdono” e dalla “riconciliazione”. Dopo due guerre mondiali e indicibili crudeltà reciproche, i paesi europei hanno guardato insieme nell’abisso della loro colpa e del loro risentimento reciproco. Dove c’è stata violenza, il riconoscimento ha fornito la base per una vasta unione politica. Un’azione concertata per la restituzione del patrimonio culturale africano è il minimo indispensabile per prendere sul serio questa riconciliazione.

E nel ripensare le metodologie del museo l’arte contemporanea gioca un ruolo fondamentale come strumento di ricerca, dialogo e riscrittura della storia degli oggetti. “Il museo”, continua Lucchetti, “deve essere concepito come un continuo lavoro laboratoriale e partecipato, aperto alle tante comunità che si occupano di questi temi e alla partecipazione di artisti internazionali in residenza”.

Opere come i bronzi del Benin del sedicesimo secolo, per esempio, testimoniano la lunga e complessa storia dell’Africa occidentale e il suo primo contatto con gli europei, che spesso in queste splendide sculture appaiono come goffi personaggi. I resti umani e le maschere rituali non hanno un ruolo minore. Tradizionalmente sparsi nei villaggi, questi collegano una comunità con il suo passato e il suo presente attraverso l’esercizio del potere politico e spirituale di cui erano rappresentazione. Sottrarre questi tesori è più di una spoliazione artistica: è il tentativo di cancellare il senso di identità di un popolo.

Eppure, sarebbe sbagliato inquadrare la restituzione solo in termini culturali e artistici. Come si affronta il saccheggio umano, ambientale ed economico subìto dalle nazioni africane nel corso dei secoli? Questa è la questione più ampia che pone, per esempio, l’attivista ugandese del movimento Fridays for future Vanessa Nakate nella sua battaglia per la giustizia ambientale in Africa.

Anche The ghosts are returning punta in questa direzione. La foresta equatoriale che è stata l’habitat del popolo mbuti per generazioni è ora minacciata dal disboscamento illegale realizzato da aziende multinazionali ed europee. Non abbiamo forse il dovere di intervenire?

L’Europa può scegliere di aggrapparsi alla sua ricchezza e ai suoi privilegi in declino. Oppure potrebbe cogliere l’opportunità di coinvolgere realmente gli stati africani e la loro società civile in una conversazione tra pari che fornisca ai cittadini di entrambi i continenti le risposte necessarie alle sfide planetarie comuni.

Come ci ricorda il filosofo camerunense Achille Mbembe, il termine francese per indicare la conoscenza è connaissance, una parola che letteralmente significa “nascere insieme”. Una definizione molto pertinente della conoscenza che l’arte può trasmettere. In definitiva, è ciò che il teatro e la politica hanno in comune: ci costringono a fare i conti con i nostri fantasmi e a nascere nuovamente.