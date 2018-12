La Francia pronta a restituire le opere d’arte sottratte ai paesi africani

Savoy e Sarr, che non sono specialisti della materia, hanno incontrato diversi interlocutori, principalmente rappresentanti di istituzioni culturali e museali, alcuni giuristi, pochissimi storici, e ancor meno soggetti privati come commercianti di opere d’arte (due) e collezionisti (non ne è citato nemmeno uno). Sono stati in Senegal, in Mali, in Camerun e in Benin, che non è molto, ma è comprensibile visto le tempistiche relativamente strette.

Il 28 novembre 2017, durante un discorso a Ouagadougou (capitale del Burkina Faso), Emmanuel Macron aveva dichiarato: “Voglio che da qui a cinque anni si creino le condizioni per procedere a restituzioni temporanee o definitive del patrimonio africano in Africa”. Per la prima volta, un presidente della repubblica francese prendeva posizione sulla questione delle opere e degli oggetti africani conservati nei musei francesi dai tempi della colonizzazione. Posizione in controtendenza rispetto a quella adottata finora nei confronti delle richieste avanzate dai paesi africani, che si potrebbe riassumere così: le collezioni nazionali sono inalienabili, e pertanto non è possibile alcuna restituzione.

Il primo capitolo rievoca quello che sanno tutti: le campagne militari e la colonizzazione fondata sul rapporto profondamente squilibrato tra il colonizzatore bianco che comanda e il colonizzato nero che obbedisce. Ci ricorda inoltre che le domande di restituzione sono tanto antiche quanto la fine dell’impero coloniale, e che sono state respinte per più di cinquant’anni. Da queste pagine si apprende anche che alcuni oggetti prestati alla Francia metropolitana dall’Institut fondamental d’Afrique noire di Dakar nel 1937, 1957 e 1967 non sono mai stati restituiti.

Il secondo capitolo è intitolato “Restituire”. Il verbo è definito in questi termini: “Restituire al legittimo proprietario del bene il suo diritto di utilizzo e godimento, così come tutti i benefici derivanti dalla proprietà”. Non si tratterebbe, quindi, di una restituzione temporanea. Le opere quando possibile devono ritrovare, del tutto o in parte, i significati e le funzioni che erano loro attribuiti in origine, ciò che gli autori definiscono “risocializzazione degli oggetti del patrimonio”. È possibile in paesi dove l’alfabetizzazione e la modernità hanno oscurato l’essenza dei modi di pensare del passato? Questo progetto di ritorno a una sorta di autenticità perduta lascia scettici.

Poi arrivano le domande più difficili: restituire cosa? Come? Secondo quali criteri? Il “cosa” implica un inventario, che al momento è ancora incompleto. La maggior parte degli oggetti è arrivata in Francia durante il periodo coloniale e proveniva dai popoli colonizzati dalla Francia stessa: si contano circa mille pezzi prima del 1885 e più di 45mila nel 1960. Un tale aumento presuppone che siano stati usati metodi di esproprio talvolta brutali, una “estrema disinvoltura in materia di ‘approvvigionamento’ patrimoniale”, scrive la relazione.

Stranamente, quest’ultima omette di precisare che per molto tempo questa “bulimia” è andata di pari passo con il più totale disprezzo nei confronti dei feticci e degli altri “pezzi di legno grezzo” dei “primitivi”: fino alla prima guerra mondiale e con l’eccezione di qualche circolo artistico molto ristretto (Apollinaire, Picasso, Tzara, eccetera), questi oggetti sono stati presentati come prova della “barbarie” dei “negri cannibali”, e quindi come una giustificazione della colonizzazione e delle missioni religiose. Ci piacerebbe pensare che gli etnologi del primo dopoguerra si comportassero diversamente.