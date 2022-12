Porte di nuovo chiuse Nel 2019, quando l’esercito è stato costretto ad allontanare Al Bashir sotto la pressione delle rivolte, i rasta “erano entusiasti”, ricorda il cantante sudanese. Dopo aver vissuto la loro passione di nascosto durante la dittatura “sono spuntati moltissimi musicisti e artisti”, racconta. Ma quando il generale Abdel Fattah al Burhan, ex comandante dell’esercito di Al Bashir, ha ristabilito il potere militare con il suo golpe, un anno fa , tutte le porte si sono chiuse di nuovo. Tra i 121 manifestanti uccisi durante la repressione, che ancora non accenna a diminuire, si contano numerosi rasta, ricorda Afraa Saad, una regista di 35 anni che sfoggia anche lei dei lunghi dreadlock.

Sotto il governo del dittatore Omar al Bashir, Ahmed – in arte Max Man – ha subìto la collera della polizia islamica: nel 2017, è stato arrestato mentre cantava a un concerto reggae, accusato di detenere droga e condannato a venti colpi di frusta. All’epoca la polizia non esitava a rasare i dreadlocks in pubblico e a prendersela con i rasta perché contravvenivano al rigido codice sull’abbigliamento imposto dal regime.

Se in Giamaica l’imperatore etiope Hailé Selassié è considerato un messia dai suoi fedeli rasta, in Sudan, paese con una netta maggioranza musulmana, il rastafarianesimo è un movimento più culturale che spirituale.

I rasta denunciano di essere spesso i primi a essere presi di mira durante le retate che precedono o seguono gli appelli a manifestare, perché sono i più individuabili. E tra questi giovani con i capelli lunghi, tanti ne sono usciti con il cranio rasato dai poliziotti.

Secondo Abdallah Ahmed, i rasta con il loro look atipico sono dei “bersagli”. “Ma ciò non li ha mai convinti a togliersi i dreadlock, alcuni sono morti perché non volevano nascondere di essere rasta”. E così accanto a slogan come “I militari nelle caserme!” e “Il potere ai civili!”, è apparso l’emblematico: “I rasta non muoiono”. Durante sit-in, sfilate o raduni, ovunque si possono vedere bandiere con il volto di Bob Marley, cappelli rosso-verde-gialli e ascoltare canzoni reggae in inglese o arabo.

“Il rastafarianesimo ci insegna che bisogna dire la verità, essere coraggiosi, lottare per i nostri diritti”, spiega Abdallah Ahmed a margine di una rara esposizione d’arte a Khartoum. Eppure, sottolinea Afraa Saad, c’è un pregiudizio ben radicato, in Sudan e altrove, secondo cui “chi porta i dreadlock è un drogato o un emarginato. Spesso, la gente mi chiede come una donna possa portare dei dreadlock, visto che ci sono tante altre pettinature più raccomandabili”, racconta.