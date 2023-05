Una casa per tutti in Finlandia

Nel resto d’Europa il numero di persone senza tetto è aumentato del 70 per cento e più negli ultimi dieci anni, invece nel paese nordico è molto diminuito. Tutto grazie a un programma statale che mette a disposizione un appartamento a chiunque si ritrovi a vivere in strada. Il reportage video dalla televisione franco-tedesca Arte.

Geopolitica

Un vento di guerra fredda soffia sul G7 di Hiroshima

La tensione sale ancora tra Stati Uniti e Cina, e nessuno riesce a mediare.

Visti dagli altri

Il clima dell’Italia si sta tropicalizzando

Come trattiamo il territorio ha conseguenze catastrofiche.

Serie tv

Lo scontro racconta la rabbia dei nostri tempi

La serie diretta da Lee Sung Jin parla della crescente ed esplosiva alienazione nella nostra società.

Musica

Bruce Springsteen oltre l’alluvione

Il racconto del concerto di Ferrara.