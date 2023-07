Decine di migranti subsahariani hanno lanciato appelli per essere soccorsi in una zona del deserto tra la Libia e la Tunisia dove da alcune settimane le autorità tunisine li hanno deportati lasciandoli senza niente. “Stiamo morendo, stiamo morendo di minuto in minuto”, ha detto un uomo nigeriano di 43 che ha voluto essere indicato solo con il suo nome, George. “Per favore, vi imploro, portateci via da qui, venite e salvateci da questo posto”.

Il 25 luglio il ministro dell’interno libico ha dichiarato che sono stati trovati i cadaveri di cinque migranti africani vicino al confine con la Tunisia. E secondo le guardie di frontiera, i migranti e gli operatori delle ong questo gruppo di quasi 140 migranti subsahariani è solo l’ultimo di una serie di persone deportate dalla Tunisia ai confini con la Libia o l’Algeria.

“Non sappiamo dove ci troviamo. Siamo senza cibo e senza acqua”, ha continuato George parlando da dietro le reti e il filo spinato che delimitano un campo per migranti a 30 metri dal posto di frontiera di Ras Jedir, sulla costa. L’uomo ha detto di aver lavorato come barbiere per un anno a mezzo nella città tunisina di Sfax, dove ha lasciato la moglie con un figlio piccolo: “La polizia tunisina ci ha puntato contro le armi e ha detto che siamo terroristi”.

Abbandonati nel nulla

Una volta lasciati alla frontiera, le autorità libiche impediscono ai migranti di entrare nel territorio, tenendoli bloccati nel nulla, negli stessi giorni in cui il Nordafrica e il Mediterraneo sono colpiti da un caldo estremo.

Un’altra migrante, che fornisce solo il suo nome, Fatima, 36 anni, proveniente dal Niger, racconta che i militari tunisini “ci hanno tolto tutto”, inclusi i telefoni, prima di lasciarli lì. Alcuni mostrano piccoli pezzi di carta con messaggi scritti a mano, uno chiede aiuto all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), in un altro si legge: “Siamo esseri umani”.