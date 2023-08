Il 1 agosto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato incriminato con l’accusa di volere sovvertire l’esito del voto delle presidenziali del 2020. L’indagine riguarda i fatti che portarono all’assalto al congresso del 6 gennaio 2021 compiuto dai suoi sostenitori, che non riconoscevano la vittoria del candidato democratico Joe Biden. Nel presentare l’incriminazione in una breve dichiarazione a Washington, il procuratore speciale Jack Smith ha definito l’assalto “un attacco senza precedenti alla democrazia americana alimentato da bugie, bugie dell’imputato, mirate a ostacolare una funzione fondamentale del governo degli Stati Uniti”.

Sono quattro i capi d’accusa per l’ex presidente, che è anche il favorito alle primarie repubblicane del 2024. La prima è “cospirazione per frodare gli Stati Uniti”, poi “cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale e ostruzione di un procedimento ufficiale” e infine “cospirazione contro i diritti dei cittadini”.

È il terzo processo aperto contro l’ex presidente in pochi mesi e probabilmente non sarà l’ultimo: è un fatto senza precedenti per un ex capo di stato. Se i processi saranno organizzati rapidamente, Trump potrebbe essere costretto a comparire in tribunale nel bel mezzo della campagna elettorale per le presidenziali.

L’accusa e gli altri processi

“Nonostante la sua sconfitta, l’imputato era determinato a rimanere al potere. Pertanto, per più di due mesi dopo le elezioni del 3 novembre 2020, l’imputato ha diffuso menzogne ​​secondo cui vi era stata una frode che aveva alterato il risultato e che lui ‘aveva effettivamente vinto’”, osserva l’accusa. “Queste dichiarazioni erano false e l’imputato sapeva che erano false”, è scritto nel fascicolo dell’indagine. “Ma l’imputato le ha ripetute e diffuse ampiamente”, secondo il documento di 45 pagine, che spiega che Trump ha lanciato “il suo piano criminale” diversi giorni dopo le elezioni. In un brevissimo discorso a Washington, il procuratore Smith ha detto di volere un “processo in tempi brevi”. Una prima udienza preliminare è stata fissata per il 3 agosto, in un tribunale federale della capitale. Con Trump sono state incriminate altre sei persone, accusate di avere collaborato alla cospirazione, ma i loro nomi non sono stati ancora diffusi.