Gli scienziati hanno identificato la combinazione massima di calore e umidità a cui un essere umano può sopravvivere.

Era già noto che anche una persona giovane e sana muore dopo aver sopportato sei ore di calore a 35 gradi Celsius se abbinato a un’umidità del 100 per cento. A questo livello il sudore, il principale strumento del corpo per abbassare la temperatura interna, non evapora più dalla pelle, portando a un colpo di calore, al collasso degli organi interni e alla morte.

Questo limite critico, che si verifica a 35 gradi della cosiddetta “temperatura di bulbo umido”, è stato superato solo una decina di volte, principalmente nell’Asia meridionale e nel golfo Persico, sostiene Colin Raymond del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. Nessuno di questi casi è durato più di due ore, il che significa che non ci sono mai stati “eventi di mortalità di massa” legati a questo limite della sopravvivenza umana, ha detto Raymond, che ha guidato un importante studio sull’argomento.

Ma non è necessario che il caldo estremo raggiunga quel livello per uccidere le persone, e ognuno ha una soglia diversa a seconda dell’età, della salute e di altri fattori sociali ed economici, spiegano gli esperti.

Per esempio, si stima che più di 61mila persone siano morte a causa del caldo della scorsa estate in Europa, dove è raro che l’umidità sia tale da creare pericolose temperature di bulbo umido.

Ma con l’aumento delle temperature globali – il luglio del 2023 è stato confermato come il più caldo da quando esistono le registrazioni – gli scienziati avvertono che anche i pericolosi eventi di bulbo umido diventeranno più comuni.

La frequenza di questi eventi è almeno raddoppiata negli ultimi quarant’anni, ha dichiarato Raymond, definendo il fenomeno come un grave rischio legato al cambiamento climatico causato dall’essere umano.

La ricerca di Raymond ha previsto che le temperature del bulbo umido “supereranno regolarmente” i 35 gradi in diversi punti del mondo nei prossimi decenni se il mondo si riscalderà di 2,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

Un pericolo importante

Anche se oggi viene calcolata principalmente leggendo i dati relativi al calore e all’umidità, la temperatura del bulbo umido veniva originariamente misurata mettendo un panno bagnato su un termometro ed esponendolo all’aria. In questo modo era possibile misurare la velocità con cui l’acqua evaporava dal panno, come succede al sudore sulla pelle.

Il limite di sopravvivenza umano teorizzato in questo modo era di 35 gradi di temperatura di bulbo umido, cioè 35 gradi di calore secco con il 100 per cento di umidità, oppure 46 gradi con il 50 per cento di umidità.

Per verificare questo limite, i ricercatori della Pennsylvania State University, negli Stati Uniti, hanno misurato la temperatura interna di persone giovani e sane all’interno di una camera riscaldata.

Hanno scoperto che i partecipanti hanno raggiunto il loro “limite ambientale critico” – quando il corpo non può impedire che la temperatura interna continui a salire – a 30,6 gradi di bulbo umido, ben al di sotto dei 35 precedentemente ipotizzati. Il team ha stimato che servono dalle cinque alle sette ore prima che tali condizioni raggiungano “temperature corporee davvero, davvero pericolose”, ha dichiarato Daniel Vecellio, che ha lavorato alla ricerca.

I più vulnerabili

Joy Monteiro, un ricercatore indiano che nel luglio del 2023 ha pubblicato su Nature uno studio sulle temperature del bulbo umido nell’Asia meridionale, ha affermato che la maggior parte delle ondate di calore mortali nella regione erano ben al di sotto della soglia dei 35 gradi di bulbo umido. Il punto è che i limiti alla resistenza umana sono “estremamente diversi a seconda delle persone”, ha dichiarato all’Afp.

“Non viviamo sottovuoto, soprattutto i bambini”, ha dichiarato Ayesha Kadir, pediatra nel Regno Unito e consulente per la salute di Save the children. I piccoli sono meno capaci di regolare la loro temperatura corporea, il che li espone a un rischio maggiore. Gli anziani, che hanno meno ghiandole sudoripare, sono i più vulnerabili. Quasi il 90 per cento dei decessi dovuti al caldo in Europa la scorsa estate ha riguardato persone di età superiore ai 65 anni.

Anche le persone che devono lavorare all’aperto con temperature elevate sono più a rischio. Inoltre la possibilità di raffreddare occasionalmente il corpo, per esempio in ambienti climatizzati, è un fattore importante. Monteiro ha sottolineato che le persone senza accesso ai servizi igienici spesso bevono meno acqua, con conseguente disidratazione.

“Come per molti impatti del cambiamento climatico, a soffrire di più saranno le persone che sono meno in grado di isolarsi da questi eventi estremi”, ha detto Raymond. Le sue ricerche hanno dimostrato che i fenomeni meteorologici come El Niño hanno fatto aumentare le temperature di bulbo umido in passato. Il primo evento El Niño degli ultimi quattro anni dovrebbe raggiungere il picco verso la fine del 2023. Infine, le temperature di bulbo umido sono strettamente legate alle temperature superficiali degli oceani, ha detto Raymond. Secondo l’osservatorio climatico dell’Unione europea, il mese scorso gli oceani hanno raggiunto il massimo storico di calore, battendo il precedente record del 2016.