Chiunque entri nel centro di recupero Rebound, sulla strada principale di Hazard, piccola città mineraria del Kentucky, riceverà un’accoglienza amichevole e calorosa. Ma le storie che si raccontano all’interno sono tutt’altro che allegre.

Su una lavagna bianca posizionata in fondo ala sala, dall’altra parte rispetto ai divani, sono riportati i nomi degli ex ospiti del centro morti di overdose negli ultimi anni. Anche se in città vivono appena cinquemila persone, la lista comprende almeno venti nomi. James Colwell, ex eroinomane di trentatré anni che non fa più uso di droga da otto anni e oggi lavora nel centro, spiega che l’elenco continua ad allungarsi. In realtà la dipendenza da eroina è meno comune rispetto al passato, anche grazie ai miglioramenti delle cure. Il problema è che “qui tutti si fanno di metanfetamina, e mettono il fentanyl nelle pillole”. Colwell racconta che domani andrà al funerale di una ex infermiera di mezza età morta dopo aver assunto accidentalmente il fentanyl, un potente oppioide sintetico.

Oggi Hazard – che prende il nome da Oliver Hazard Perry, eroe della marina nella guerra del 1812 – è un posto sorprendentemente pericoloso in cui vivere. Nel 2019, ancora prima della pandemia, il centro abitato e la circostante contea di Perry figuravano al sestultimo posto su 3.142 contee degli Stati Uniti per tasso di mortalità adattato all’età. In ogni fascia d’età gli abitanti di Hazard hanno molte più probabilità di morire rispetto alla media. Tra le principali cause di questo fenomeno ci sono gli oppioidi, che da queste parti hanno cominciato a diffondersi circa 25 anni fa, quando i medici li prescrivevano agli ex minatori per curare i dolori cronici.

Ma anche gli infarti sono piuttosto comuni, così come gli incidenti stradali mortali, che secondo la polizia sono dovuti al rifiuto di indossare le cinture di sicurezza da parte dei residenti che guidano nelle tortuose strade di montagna. L’anno scorso la contea di Perry è stata colpita da un’inondazione che ha provocato una serie di frane. Come se non bastasse, qui le armi da fuoco sono onnipresenti. Il risultato è un gran numero di decessi. Nel 2019 l’aspettativa di vita di un residente della contea di Perry era di 69 anni, contro i 79 della media nazionale.

Negli ultimi vent’anni gli Stati Uniti hanno ottenuto risultati economici superiori a quelli di altri paesi ricchi. In questo arco di tempo, per esempio, gli stipendi medi sono cresciuti del 25 per cento, contro il 17 per cento della Germania. Oggi un manager di Buc-ee’s, una catena di negozi del Texas, può guadagnare più di un medico britannico. Eppure rispetto a un indicatore fondamentale del benessere – la durata della vita – gli statunitensi sono fortemente indietro.

Nei detrattori della potenza americana questa tendenza provoca inevitabilmente una certa schadenfreude. “Molte persone sostengono che negli Stati Uniti sia più facile comprare una pistola che il latte in polvere”, si legge in un comunicato diffuso l’anno scorso dal ministero degli esteri cinese, in cui si sottolineava anche che secondo alcune stime l’aspettativa di vita in Cina è ormai superiore a quella negli Stati Uniti. Tutto questo dovrebbe spingere gli americani a riflettere sul loro modello più di quanto non facciano già.