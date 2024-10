Un dolcetto tira l’altro

Quando mangiate dei dolcetti vi capita mai di sentire una vocina nella testa che vi consiglia di fermarvi? Immaginate un mondo in cui queste vocine non esistono: mangereste una caramella dietro l’altra. Questo mese su Internazionale Kids parliamo di ricompensa e controllo cognitivo. Per capire perché è così difficile resistere alla tentazione di mangiare i marshmallow. L’articolo è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica dove gli articoli sono frutto della collaborazione tra adulti e bambini. La copertina è dell’illustratrice francese Maguelone du Fou. In edicola dal 30 ottobre.