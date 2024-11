Le ripercussioni più immediate riguarderanno probabilmente l’Ucraina. Trump ha promesso di porre velocemente fine al conflitto, costringendo Kiev a fare concessioni agli invasori russi. “Questa guerra non sarebbe mai dovuta cominciare”, ha detto, elogiando i suoi “ottimi rapporti” con il presidente russo Vladimir Putin, che senza dubbio cercherà d’incontrare faccia a faccia una volta entrato in carica il 20 gennaio.