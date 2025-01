Gli ultimi gibboni dell’India

Per più di un secolo gli abitanti del villaggio di Barekuri, nel nordest del paese, hanno convissuto con gli hulok occidentali, una specie di gibboni a rischio di estinzione. Nel video del Guardian una ricercatrice e un agricoltore uniscono le forze per studiare questi animali e provare a salvarli.

Sudan

Una guerra che prosegue nell’indifferenza

Nel paese gli scontri continuano senza tregua, alimentati dalle ingerenze straniere.

Geopolitica

La solitudine dell’Europa

Il 2025 si annuncia molto complicato, ma si dice che l’Unione europea faccia i progressi maggiori nei periodi di crisi.

Italia

A Napoli le armi cancellano il futuro dei giovani

La circolazione di armi alimenta da anni la violenza. Le istituzioni rispondono con la repressione e la militarizzazione.

Italia

La verità sull’inseguimento di Ramy Elgaml

I video sollevano diverse domande sulla proporzionalità dell’intervento delle forze dell’ordine.

Diritti

Un altro modo per controllare il corpo delle donne

Per anni le istituzioni cattoliche hanno avuto il controllo sui metodi naturali per la fertilità.

Cultura

Come sarà la musica nel 2025

Quali sono i dischi più attesi dell’anno? E che concerti vedremo? Ecco cosa aspettarsi nei prossimi mesi.