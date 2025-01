Quasi certamente questo atteggiamento porterà nel 2025 a un’altra “crisi”, o almeno a una sfida importante per l’Europa. Alla fine del 2024, i governi di Francia e Germania, che formano il cosiddetto “motore dell’integrazione europea”, hanno perso la maggioranza parlamentare e vanno avanti con grandi difficoltà. La Germania terrà delle elezioni cruciali nel febbraio 2025. Ma mentre i sondaggi mostrano un chiaro vincitore – i conservatori dell’Unione cristiano democratica Cdu/Csu – la formazione di una coalizione sarà difficile data la forza di Alternative für Deutschland (Afd), uno dei pochi partiti di estrema destra al quale le altre forze hanno ancora applicato la politica del cordone sanitario. Al contrario, il presidente francese Emmanuel Macron continua ostinatamente a favorire i governi di coalizione che non hanno una maggioranza parlamentare valida.

Come spesso accade di fronte alla mancanza di progressi interni, il presidente francese rivolge la sua attenzione alla politica estera, soprattutto a quella europea. Aggirando la Germania, soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina, cerca sempre più sostegno nell’Europa centrale e orientale, in particolare in Polonia, appoggiato con entusiasmo dalla nuova Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, l’estone Kaja Kallas, considerata un falco antirusso. Ma nonostante l’entusiasmo per il mantenimento di una posizione dura nei confronti di Mosca e il forte sostegno all’Ucraina da parte di alcuni leader della regione, l’opposizione più forte a questa linea proviene dall’est del continente (in particolare dall’Ungheria e dalla Slovacchia).

Naturalmente, la vera sfida per l’Unione viene da Washington, dove Donald Trump tornerà al potere il 20 gennaio. Pur non avendo una visione per un ordine mondiale alternativo, il presidente eletto ha puntato gran parte della sua reputazione politica sul “portare la pace” in Ucraina - e sul garantire che gli Stati Uniti non paghino più miliardi di dollari a Kiev. Per quanto riguarda l’Europa, Trump è l’anti Biden, un atlantista dall’epoca della guerra fredda, in disaccordo con molti componenti del suo stesso partito e con una parte del suo elettorato. Per Trump, l’Unione è prima un concorrente e poi un alleato. Allo stesso modo, considera la Nato più un racket di protezione che un’alleanza di sicurezza collettiva.