Il raggio d’azione di Morales si è ridotto drasticamente rispetto a quando girava il mondo come primo presidente nativo della Bolivia, ma ora sta progettando un ritorno in grande: vuole presentarsi come il salvatore della patria mentre il paese attraversa una grave crisi economica e sociale. I suoi oppositori stanno cercando di escluderlo dall’elenco dei candidati alle presidenziali del prossimo agosto, ma potrebbe comunque riuscire a presentarsi i. In ogni caso sarà lui a fare da ago della bilancia: “Sono il candidato migliore, l’unico vincente”, spiega. “È per questo che vogliono eliminarmi”.

Mentre percorriamo la strada che porta a Lauca Eñe, un piccolo centro abitato nel dipartimento di Cochabamba, la nostra auto evita cumuli di terra piazzati come ostacoli. Poi arrivano i sacchi di sabbia, le palizzate e infine un migliaio di uomini armati di bastoni appuntiti: è l’esercito improvvisato di Evo Morales, che è stato presidente del paese dal 2006 al 2019. Morales si nasconde in questa zona da mesi. Se si allontanasse, il governo di Luis Arce, un suo ex alleato, potrebbe arrestarlo: lo scorso dicembre è stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne quando era presidente.

Morales è nato povero nel villaggio di Isallavi. Ha allevato lama, ha abbandonato presto la scuola, ha lasciato Isallavi e si è unito al sindacato dei coltivatori di coca diventando uno dei leader più agguerriti del paese. Nel 1997 è stato eletto presidente del Movimento per il socialismo (Mas) e nel 2006 ha vinto le elezioni presidenziali. Durante i suoi tre mandati ha rinegoziato i contratti con le aziende che estraggono gas naturale in Bolivia, incrementato i sussidi per la popolazione e allontanato dal paese la Drug enforcement administration, l’agenzia antidroga statunitense. In quegli anni il pil era aumentato del 5 per cento, mentre le persone in condizioni di povertà passarono dal 61 al 37 per cento.

“Abbiamo fatto capire a tutti che la Bolivia ha un futuro”, dice oggi.

Nel 2019 si è candidato per un quarto mandato anche se la costituzione lo vieta. Ha vinto, ma le accuse di brogli hanno alimentato le proteste di piazza. Quando l’esercito gli ha chiesto di dimettersi, Morales è andato in esilio volontario in Argentina. Il potere è stato affidato a un governo provvisorio con una transizione che il Mas considera un colpo di stato. Nel 2020 il partito ha riconquistato il potere con Luis Arce, già ministro delle finanze di Morales e scelto personalmente da lui come successore. Ma quando l’ex presidente è tornato in Bolivia in vista delle nuove elezioni, è diventato chiaro che Arce non voleva rinunciare al potere.