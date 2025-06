Pride è un podcast settimanale di Internazionale con Alberto Emiletti e Claudio Rossi Marcelli. Da giovedì 19 giugno racconta in otto puntate il World pride di Roma del 2000, per riscoprire, a venticinque anni di distanza, la più grande manifestazione per i diritti lgbt+ in Italia attraverso le voci di chi c’era. Pride è disponibile sul sito e sull’app di Internazionale.

I soldi del gelato

In questo numero di Internazionale Kids parliamo di paghetta, con un articolo tradotto dalla rivista tedesca Dein Spiegel (la versione per bambine e bambini del settimanale Der Spiegel). In Germania alcuni bambini ricevono dai genitori una piccola somma ogni settimana, altri solo in occasioni speciali. C’è chi la spende in gelati o caramelle, chi in manga o altre letture. Ma chi decide la somma? Ed è utile? Secondo il giornale tedesco non conta quanto si riceve, ma la possibilità di imparare a gestire un po’ di denaro in autonomia. Anche perché “a scuola non lo insegna nessuno”.