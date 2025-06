Festival della fotografia italiana Bibbiena, Poppi, Pratovecchio Stia Fino al 21 settembre Promosso dalla Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf), il festival si svolge in vari luoghi del casentino, in Toscana. Sono previsti quarantadue mostre, incontri, letture portfolio e workshop. L’evento principale è Arte e fotografia. Zero effetti collaterali, curato da Denis Curti, sul rapporto tra arte e fotografia. Il progetto coinvolge cinquanta autori, tra cui Mario Cresci, Maurizio Galimberti, Nino Migliori, Ugo Mulas, Paola Di Bello e Moira Ricci.

Langhe photo festival

Neive (Cuneo)

Dal 6 luglio al 2 novembre

Per il terzo anno consecutivo il borgo di Neive, nelle Langhe, sarà trasformato da mostre all’aperto e in edifici storici. A guidare la selezione degli artisti esposti è il concetto di possibilità applicato alla fotografia, per privilegiare un linguaggio aperto che funzioni anche da svelamento di quello che sembra apparentemente invisibile. Gli ospiti di quest’anno saranno Rinko Kawauchi, Francesco Comello, Francesco Anselmi, Ciro Battiloro, Cinzia Laliscia e Trent Davis Bailey.

Cortona on the move

Dal 17 luglio al 2 novembre

Il tema della 15ª edizione del festival è Come together, ispirato all’omonima canzone dei Beatles. L’idea del direttore artistico, Paolo Woods, è quella di riflettere su una possibile via per la riconciliazione attraverso storie di ferite e guarigioni, in un mondo sempre più diviso e complesso. In mostra lavori intimi come quello di Christopher Anderson dedicato alla famiglia e curato dalla moglie Marion Durand, o quello di Mika Sperling sulle dinamiche dietro gli abusi familiari, ma anche progetti suvecchi archivi fotografici, come quello dell’Istituto Luce, per stimolare maggiore consapevolezza sul passato coloniale dell’Italia e provare a mettere in discussionele dinamiche di dominio, presenti e future.

Fotografia Calabria festival

San Lucido (Cosenza)

Dal 1 agosto al 12 ottobre

Quest’anno i curatori si sono concentrati sui luoghi come spazi identitari e di rappresentazione, ma anche come scenari immaginari che non appartengono al mondo fisico. Il programma propone lavori di indagine sul territorio, come Overtourism di Alessandro Toscano e Un luogo bello di Alessandro Mallamaci, ma anche esplorazioni più personali, come Silence is a gift di Ciro Battiloro, che mette al centro la quotidianità degli abitanti di alcuni quartieri di Napoli e di Torre del Greco.