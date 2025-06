Facendo un confronto con i vecchi modelli della Fiat 500, il presidente della casa automobilistica Stellantis John Elkann ha osservato di recente che la versione attuale “sembra aver trascorso qualche settimana in palestra” . Lo stesso si potrebbe dire per tutti o quasi i modelli presenti sul mercato. Secondo un report della rete di organizzazioni non governative Transport & Environment , per esempio, le auto stanno acquistando un centimetro in larghezza ogni due anni . E le auto che oggi consideriamo di media grandezza hanno dimensioni paragonabili a quelle di una berlina di alta gamma della metà degli anni ottanta come la Lancia Thema.

Alle stesse conclusioni si arriva anche analizzando la storia di alcune tra le auto che hanno avuto più successo negli ultimi decenni. La Volkswagen Golf, per esempio, in cinquant’anni si è allungata di quasi 60 centimetri. La Citroen C3 dal 2002 a oggi di centimetri ne ha guadagnati una ventina. Il caso più interessante però è quello della Fiat Panda, l’utilitaria per antonomasia in Italia. Quando uscì, nel 1980, non raggiungeva i tre metri e quaranta centimetri. Quella in vendita oggi tocca i tre metri e sessantacinque e ha una versione chiamata Pandina perché la Stellantis ha appena messo in commercio anche la Grande Panda, che sfiora i quattro metri e passa dalla categoria delle auto più piccole a quella superiore. Questa circostanza racconta con particolare evidenza anche un altro fenomeno che da tempo si è fortemente sviluppato insieme all’ingigantimento: i cosiddetti sport utility vehicle – i suv – si sono affermati come ideale di stile e forma delle auto perfino nella categoria delle utilitarie. Con conseguenze che è facile immaginare.

Il rapporto di Transport & Environment, per esempio, afferma che la larghezza media delle auto supera ormai i 180 centimetri, una misura fondamentale perché spesso è usata come riferimento per la larghezza del parcheggio su strada. Se non si entra in questa misura, come capita ormai a diversi modelli in commercio, si finisce per sottrarre pericolosamente spazio a chi si muove lungo la strada o sul marciapiede. Inoltre, le auto più grandi tendono a essere più alte, e le auto più alte sono più pericolose in caso di impatto con pedoni o ciclisti.