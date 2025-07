Stando a quel che avrebbero detto gli ufficiali russi catturati in Ucraina l’offensiva estiva di Mosca gli sarebbe stata presentata come “un ultimo sforzo”. Vladimir Putin sarebbe intenzionato a spezzare il morale ucraino e a strappare una vittoria dopo più di tre anni di guerra. E sembrerebbe anche disposto a pagarne il prezzo: secondo il nuovo modello di analisi usato dall’Economist il bilancio giornaliero delle vittime russe è più alto che in qualsiasi altro momento del conflitto.

Né la Russia né l’Ucraina forniscono un conteggio ufficiale delle loro perdite. Ma l’analisi quotidiana fatta dall’Economist offre alcuni indizi. I dati satellitari e i cambiamenti nelle aree ucraine sotto controllo di Mosca suggeriscono quando i combattimenti si intensificano. Tutte informazioni in linea con più di duecento stime affidabili delle vittime fatte da governi occidentali e ricercatori indipendenti. Per la prima volta, combinando questi dati possiamo ricostruire una cifra attendibile di morti giornalieri, o una stima delle stime.